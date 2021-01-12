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12 января 2021, 14:43

Екатеринбургские школьники смогут не ходить на учебу в мороз

школа

Екатеринбургские школьники смогут не ходить на учебу в мороз. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге родителям школьников напомнили, при каких температурах ученики смогут остаться дома. Для тех, кто даже в мороз планирует ходить на учёбу, занятия будут проходить по расписанию.

По данным Департамента образования горадминистрации, учащиеся могут отказаться от похода в школу при следующих погодных условиях:

  • для учеников 1-4 классов – при температуре воздуха -28ºС без ветра или -25ºС с ветром (при скорости ветра не менее 4 метров в секунду);
  • 5-9 классов – при температуре воздуха -30ºС без ветра, -28ºС с ветром (не менее 4 метров в секунду);
  • 10-11 классов – при температуре воздуха -32ºС без ветра, -30ºС с ветром (не менее 4 метров в секунду).

Напомним, 11 января школьники вышли с дистанта. До возвращения учащихся за парты в образовательных учреждениях провели генеральную уборку и дезинфекцию помещений, мебели и учебных пособий.

По данным Уральского гидрометцентра, завтра днём в уральской столице ожидается до -25ºС. Однако ветер будет неустойчивый слабый.

Ранее "Областная газета" сообщала, что на этой неделе температура воздуха в Свердловской области может опуститься до -35 ºС. О рисках, связанных с низкими температурами, уральцам напомнили спасатели.

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