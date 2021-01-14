В Екатеринбурге сократилось число пунктов оформления ДТП. Фото: Алексей Кунилов.

С 14 января в Екатеринбурге перестал работать один из пунктов оформления дорожно-транспортных происшествий. Теперь водители могут зарегистрировать аварию только на трёх адресах.

Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, по техническим причинам был закрыт пункт на улице Новинская, 13. О дате возобновлении его работы станет известно позже.

Сейчас же оформить ДТП водителям предлагается в пунктах, расположенных на улицах III Интернационала, 15, Раевского, 9 и Машиностроителей, 53А. Сотрудники этих подразделений работают в круглосуточном режиме.

Напомним, упрощённый формат оформления ДТП производится по правилам Европротокола (без участия сотрудников полиции). Воспользоваться им можно в случае, если в аварии участвовало только два транспортных средства и у обоих водителей имеется действующий полис ОСАГО. Также в результате происшествия не должно быть пострадавших.

Напомним, оформление по Европротоколу стало возможным с 1 июля 2015 года. С 1 октября прошлого года лимит выплат по нему в 400 тысяч рублей стал доступен всем россиянам.