Темы дня

Общество
14 января 2021, 18:31

В Екатеринбурге сократилось число пунктов оформления ДТП

ДТП

В Екатеринбурге сократилось число пунктов оформления ДТП. Фото: Алексей Кунилов.

С 14 января в Екатеринбурге перестал работать один из пунктов оформления дорожно-транспортных происшествий. Теперь водители могут зарегистрировать аварию только на трёх адресах.

Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, по техническим причинам был закрыт пункт на улице Новинская, 13. О дате возобновлении его работы станет известно позже.

Сейчас же оформить ДТП водителям предлагается в пунктах, расположенных на улицах III Интернационала, 15, Раевского, 9 и Машиностроителей, 53А. Сотрудники этих подразделений работают в круглосуточном режиме.

Напомним, упрощённый формат оформления ДТП производится по правилам Европротокола (без участия сотрудников полиции). Воспользоваться им можно в случае, если в аварии участвовало только два транспортных средства и у обоих водителей имеется действующий полис ОСАГО. Также в результате происшествия не должно быть пострадавших.

Напомним, оформление по Европротоколу стало возможным с 1 июля 2015 года. С 1 октября прошлого года лимит выплат по нему в 400 тысяч рублей стал доступен всем россиянам.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.01.2021, 18:31 / Общество
В Екатеринбурге сократилось число пунктов оформления ДТП
14.01.2021, 18:10 / Общество
В новогодние каникулы на Среднем Урале побывали 95 тысяч туристов
14.01.2021, 17:54 / Общество
Спасатели предупреждают свердловчан о метелях и сильном ветре
14.01.2021, 17:35 / Общество
Евгений Куйвашев посмертно наградил знаком отличия главврача Красноуфимской районной больницы
14.01.2021, 17:17 / Общество
"Маяку" придётся изменить планы по застройке территории здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге