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16 января 2021, 15:09

Лиза Монеточка поделилась личными кадрами со свадьбы

Свадьба Монеточки

Кадры с церемонии регистрации исполнительница опубликовала на своем YouTube-канале. Фото: скриншт записи в Instagram Лизы Монеточки

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова), показала, как выходила замуж. Кадры с церемонии регистрации исполнительница опубликовала на своем YouTube-канале.

Об этом 22-летняя певица рассказала подписчиками на странице в Instаgram. Лиза Монеточка отметила, что на записи «много забавного и личного, возможно даже чересчур личного», добавив, что некоторые фрагменты молодожёнов отговаривали выкладывать.

«Но я не боюсь и хочу по-настоящему поделиться с вами этим моментом и своими чувствами. Наша свадьба не похожа на концовку сказки дисней, не похожа на свадьбу наших родителей̆, не похожа на стильное торжество Instаgram -селебрити... она только наша) И вы приглашены, мои драгоценные ребята», - написала Монеточка.

Запись начинается со слов «Сегодня я выхожу замуж». В начале видео певица и её избранник Виктор Исаев долго ищут вход в здание сочинского загса, где и проходила церемония. В какой-то момент Лиза даже вздыхаетсо словами «Как де не просто пожениться в наше время». Но в итоге все закончилось благополучно. На церемонии присутствовали только молодожёны. Перед бракосочетанием они пообещали любить и поддерживать друг друга.

«26 декабря 2020 года в городе—курорте Сочи ваш брак зарегистрирован. Я объявляю вас мужем и женой», - говорит новобрачным сотрудница ЗАГСа.

Вся видеозапись длится 14 минут и 13 секунд.

Напомним, как сообщала «Областная газета», певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка вышла замуж 26 декабря. Ранее в начале октября в эфире программы «Вечерний Ургант»  Лиза Монеточка призналась в романе со своим продюсером Витей Исаевым. Молодые люди подтвердили слова ведущего, что они являются парой.

Областная газета Свердловской области

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