В Свердловской области 536 многодетных мам получили знак отличия "Материнская доблесть". Фото: Павел Ворожцов.

В 2020 году знаком отличия "Материнская доблесть" награждены 536 женщин. Это многодетные мамы, родившие (усыновившие) и воспитавшие пять и более детей.

Свердловчанкам, которые воспитывают 10 и более детей, вручается знак отличия I степени. Им также выдаётся единовременная денежная выплата в размере 148,4 тысячи рублей. В минувшем году соответствующую награду получили три мамы.

Одной из них стала мама 10 детей, екатеринбурженка Евгения Радионова. Ранее она получала знак II степени. Известно, что Евгения в настоящее время – домохозяйка, а её муж занимается ремонтом стиральных машин. Дочь Екатерина окончила в 2019 году архитектурный колледж, Семён и Алёна – студенты, Люсия, Филипп и Алексей – ученики школы №60. Младшие дети, Вера, Добрыня, Ирина и Евсения находятся дома. Большая семья любит природу и путешествия. Они вместе занимаются огородом, выращивают свиней и кур.

Ещё 18 мам (8-9 детей) были удостоены знака II степени и получили 74,2 тысячи рублей, 515 (5-6 детей) – знака III степени и 37,1 тысячи рублей, сообщает департамент информполитики региона.

С 2007 года знак отличия "Материнская доблесть" получили уже более 5,6 тысячи матерей.

Фото: изображение знака отличия Свердловской области "Материнская доблесть"

Ранее "Областная газета" рассказывала о семье Абдулаевых из посёлка Большой Исток (Сысертский ГО), в которой воспитываются восемь детей – представителей семи разных национальностей. Из-за пожара семья осталась без дома и с трудом нашла небольшую съёмную квартиру. Вопрос был решён после того, как корреспондент "ОГ" рассказала об истории семьи главе региона Евгению Куйвашеву во время пресс-конференции.

Читайте также:

За новогодние каникулы в Свердловской области родилось 1 063 ребёнка.