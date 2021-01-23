Игорь Мороков и Лариса Крапивина прокомментировали участие детей в незаконном митинге 23 января

По предварительным данным, среди задержанных есть дети. фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков и руководитель центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», член общественной палаты Свердловской области Лариса Крапивина высказались об участии несовершеннолетних в несанкционированной акции, прошедшей в Екатеринбурге 23 января. По предварительным данным, среди задержанных в ходе митинга есть дети.

«Все специалисты по детской безопасности рекомендуют избегать больших скоплений людей, потому что это связано с серьезными рисками. Дети имеют право на свое мнение, свой взгляд и свое высказывание. Но реализация его должна проходить в рамках закона», - приводит слова детского омбудсмена департамент информполитики Свердловской области.

По словам Игоря Морокова, главная задача всех взрослых, включая родителей и педагогов, «не допустить проблем с детьми».

«Все беды и победы детей всегда зависят от взрослых. Прежде всего, речь идёт о безопасности. Я не против права детей высказываться. У нас в этом году впервые в докладе о защите прав детей появился раздел с их высказываниями, о том, что их не устраивает. Этот документ ляжет на стол руководству регионом. Мы должны давать детям возможность высказаться по разным темам. Но, прежде всего, должна быть обеспечена их безопасность», - заявил Игорь Мороков.

В свою очередь, Лариса Крапивина отметила, что проведение собраний и митингов закреплено в Конституции, и люди имеют на это право, однако «привлекать несовершеннолетних, используя массовые рассылки через социальные сети и звать детей на митинги - это противозаконно».

«От того, что люди собрались на митинг и покричали в жизни мало что меняется. Да, они имеют право предъявить свой протест, да, они привлекли внимание власти к проблемам в нашем обществе, но то, как это происходит сейчас - неприемлемо. Люди в 30-ти градусный мороз вышли на улицу, в том числе школьники, которых призвали через соцсети. Зачем? Чтобы накрутить счётчик и показать массовость? Призывы к насилию, которые сейчас звучат - это неконструктивно. Это, однозначно, незаконно!», - резюмировала член общественной палаты Свердловской области.

Напомним, после задержания главы Фонда борьбы с коррупцией, блогера Алексея Навального, его сторонники начали призывать к несогласованным акциям через Интернет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту призыва к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах 23 января.

Накануне об ответственности за призыв к несогласованным акциям предупредили и в ГУ МВД России по Свердловской области. В свердловской полиции сообщили о готовности незамедлительно реагировать на правонарушения при проведении мероприятий 23 января.

Тем не менее акции в поддержку Алексея Навального всё таки состоялись. Шествие прошло в том числе и в Екатеринбурге. По подсчётам корреспондентов «Облгазеты», в колонне прошло порядка 5 тысяч человек. Предполагалось, что шествие начнётся в 14:00 от входа на стадион «Динамо». Но фактически колонны выдвигались прямо от одноимённой станции метро.

Колонна растянулась на несколько километров. Сначала акция проходила достаточно спокойно. Силовики несколько раз по громкоговорителю предупреждали участников шествия о том, что данное мероприятие незаконно и они могут быть привлечены к ответственности.

Ближе к 16:00 участников акции начали вытеснять с площади у Театра драмы сотрудники ОМОНа. Сообщается о нескольких задержанных - называется цифра в 14 человек. По некоторым данным, среди задержанных оказались несовершеннолетние.