Региональные омбудсмены получили 45 обращений в связи с несанкционированными акциями протеста

Одно из обращений к Уполномоченному по правам человека в Свердловской области касалось задержания представителя СМИ. Фото: Павел Ворожцов.

В адрес Уполномоченных по правам человека в российских регионах поступили 45 обращений, связанных с прошедшими 23 января несанкционированными митингами. На нарушения прав человека пожаловались жители пяти субъектов Федерации, в том числе Свердловской области.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова получила пять обращений, одно из которых касалось прав несовершеннолетнего, одно - проведения госпитализации, ещё одно - задержания представителя СМИ.

Также жалобы поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской и Владимирской областей. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём аккаунте в Instagram.

Напомним, в минувшую субботу по всей стране прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Шествия состоялись и в Свердловской области. Самое массовое – в Екатеринбурге. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что тоже шла в колонне и пообщалась с участниками акции протеста.

"До определённого момента все вели себя корректно. Но ближе к четырём часам вечера начались кидания снежками, выступил ОМОН, в полицейских полетела дымовая шашка. После всего этого я не готова встать на сторону тех, кто говорил, что людям нужно было дать возможность высказать своё мнение. В целом, конечно, на мой взгляд, полиция проявила выдержку. С самого начала не было никаких отрицательных действий. Да и под конец всё бы закончилось благополучно, если бы кто-то из организаторов или активистов не создал провокации в рядах", - сказала Татьяна Мерзлякова.

Напомним, ранее сообщалось, что среди задержанных на митинге в Екатеринбурге были дети. Эту ситуацию прокомментировал Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области. "Дети имеют право на своё мнение, свой взгляд и своё высказывание. Но реализация его должна проходить в рамках закона", - подчеркнул Игорь Мороков.