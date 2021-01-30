Свердловское ГУ МВД предостерегает от участия в несанкционированных мероприятиях

В свердловском ГУ МВД предупредили, что любые провокации со стороны участников незаконных акций будут расцениваться как угроза общественному порядку. Фото: Павел Ворожцов.

Уральцев предостерегли от выхода на несанкционированные акции. В ГУ МВД России по Свердловской области напомнили, что участие в таких мероприятиях и призывы к нему влекут за собой установленную законодательством ответственность.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что попытки организовать несогласованное массовое мероприятие и любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а правонарушителей привлекут к ответственности.

В свердловском ГУ МВД обратили особое внимание на то, что несанкционированные акции на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных служб, запрещены. Кроме того, на Среднем Урале продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

"Представители МВД призывают граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - заявил Валерий Горелых.

Ранее стало известно, что после несанкционированной акции 23 января в Екатеринбурге возбудили два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти.