Темы дня

Общество
30 января 2021, 17:09

Свердловское ГУ МВД предостерегает от участия в несанкционированных мероприятиях

ОМОН

В свердловском ГУ МВД предупредили, что любые провокации со стороны участников незаконных акций будут расцениваться как угроза общественному порядку. Фото: Павел Ворожцов.

Уральцев предостерегли от выхода на несанкционированные акции. В ГУ МВД России по Свердловской области напомнили, что участие в таких мероприятиях и призывы к нему влекут за собой установленную законодательством ответственность.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что попытки организовать несогласованное массовое мероприятие и любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а правонарушителей привлекут к ответственности.

В свердловском ГУ МВД обратили особое внимание на то, что несанкционированные акции на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных служб, запрещены. Кроме того, на Среднем Урале продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

"Представители МВД призывают граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - заявил Валерий Горелых.

Ранее стало известно, что после несанкционированной акции 23 января в Екатеринбурге возбудили два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.01.2021, 18:05 / Общество
Свердловским организациям назвали количество рабочих мест, которые они должны предоставить инвалидам
30.01.2021, 17:09 / Общество
Свердловское ГУ МВД предостерегает от участия в несанкционированных мероприятиях
30.01.2021, 16:23 / Общество
После несанкционированной акции 23 января в Екатеринбурге возбудили два уголовных дела
30.01.2021, 15:40 / Общество
В Ульяновской области объявлен траур по погибшим в ДТП на трассе М-5 "Урал"
30.01.2021, 14:40 / Общество
В Екатеринбурге случился второй за день пожар с массовой эвакуацией жильцов