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Общество
1 февраля 2021, 18:04

«Уральские авиалинии» впервые полетят из Екатеринбурга в Минск

До пандемии у Екатеринбурга не было прямого авиасообщения с Минском несколько лет.

До пандемии у Екатеринбурга не было прямого авиасообщения с Минском несколько лет. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

Из аэропорта Кольцово в ближайшее время можно будет улететь ещё в одну страну. «Уральские авиалинии» впервые полетят по маршруту Екатеринбург – Минск – Екатеринбург.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, рейсы будут выполняться с 11 февраля один раз в неделю по четвергам. Стоимость перелёта составит от 10 176 руб. в одну сторону. Билеты уже появились в продаже.

Добавим, что для вылета в Белоруссию россиянам понадобится паспорт, билет и справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан за 72 часа до вылета.

После возвращения в Россию необходимо заполнить анкету на сайте Госуслуг и в течение трёх дней предоставить результат теста на коронавирус.

Отмечается, что столица Белоруссии - новое направление для авиакомпании. Ранее улететь из Екатеринбурга в Минск рейсами «Уральских авиалиний» можно было только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге в рамках код-шерингового соглашения. До пандемии у Екатеринбурга несколько лет не было прямого авиасообщения с Минском  

Напомним, международные авиаперелёты из Кольцово возобновились с 1 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому воздушная гавань Екатеринбурге сможет принимать рейсы из Армении и Белоруссии. На борт пустят только тех, ко сдал тест на коронавирус и разместил отрицательный результат в приложении "Путешествую без COVID-19".

Первый рейс в Армению запланирован на 10 февраля, второй - на 19 февраля. Из Армении в Екатеринбург - 9 и 18 февраля.

Областная газета Свердловской области

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