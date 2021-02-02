В Екатеринбурге на ЖБИ обнаружили очередной склад сигарет без маркировки

В Екатеринбурге на ЖБИ обнаружили очередной склад сигарет без маркировки. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Полиция Екатеринбурга изъяла табачную продукция без маркировки. Контрафакт – 18 тысяч пачек – хранился в боксе по адресу улица Высоцкого, 45/7.

Приблизительная стоимость изъятого товара составляет более миллиона рублей. По данным отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, табак предназначался для дальнейшей реализации на территории Кировского оптового рынка (КОР).

Установлено, что хранением товара занимался 61-летний местный житель. В отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Образцы продукции направлены на исследование на предмет наличия признаков фальсификации и определения опасности для жизни и здоровья потребителей. Ведётся расследование.

Напомним, ранее более 15 тысяч пачек сигарет с признаками контрафактности были обнаружены в боксе по адресу ул. Высоцкого, 44А. Приблизительная стоимость товара оценивалась в полтора миллиона рублей.

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