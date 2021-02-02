В Екатеринбурге начали строить общежитие УрФУ

Строители вырыли котлован на месте будущего общежития. Фото: пресс-служба "Группы ЛСР".

В Екатеринбурге началось строительство нового общежития Уральского федерального университета. Первыми его жильцами станут волонтёры Универсиады-2023.

Строители приступили к обустройству фундамента здания - вырыли котлован, забили первые сваи, сообщает пресс-служба застройщика - компании "Группа ЛСР".

Как рассказывала ранее "Областная газета", в общежитии будет 332 жилые ячейки, состоящие из двух комнат, прихожей, кухни и раздельного санузла. 17 таких ячеек будут оборудованы для проживания маломобильных граждан. В здании оборудуют постирочные, гладильные помещения и комнаты для сушки белья, комнаты для учёбы и отдыха, кафе, фитнес-зал.

Напомним, здание должны сдать в эксплуатацию в 2022 году. На строительство будет потрачено 1,3 млрд рублей.