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Общество
4 февраля 2021, 12:01

Александр Левин награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени

Александр Левин

Председатель Общественной палаты Свердловской области удостоен знака отличия за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев наградил известного уральского журналиста и общественного деятеля Александра Левина знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени. Соответствующий указ губернатора опубликован в сегодняшнем номере "Областной газеты".

В документе говорится, что председатель Общественной палаты Свердловской области удостоен знака отличия за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Представление о награждении поступило от департамента внутренней политики региона.

Фото: документ

Сегодня Александо Левин празднует свой 70-й день рождения. В преддверии юбилея он рассказал "Областной газете" о том, почему пошёл в журналисты и почему журналистика не умрёт.

Александр Левин родился 4 февраля 1951 года в семье военного журналиста. В студенческие годы начал публиковаться в газете "Вечерний Свердловск". В 1991 году получил предложение сменить газету на работу в правительстве Свердловской области. Во власти прошёл путь от первого пресс-секретаря губернатора Эдуарда Росселя до руководителя его администрации. В 2013 году стал председателем Свердловского творческого союза журналистов.

Областная газета Свердловской области

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