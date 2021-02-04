Александр Левин награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени

Председатель Общественной палаты Свердловской области удостоен знака отличия за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев наградил известного уральского журналиста и общественного деятеля Александра Левина знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени. Соответствующий указ губернатора опубликован в сегодняшнем номере "Областной газеты".

В документе говорится, что председатель Общественной палаты Свердловской области удостоен знака отличия за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Представление о награждении поступило от департамента внутренней политики региона.

Фото: документ

Сегодня Александо Левин празднует свой 70-й день рождения. В преддверии юбилея он рассказал "Областной газете" о том, почему пошёл в журналисты и почему журналистика не умрёт.