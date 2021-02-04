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Общество
4 февраля 2021, 18:23

Детсадам Свердловской области разрешили работать со 100% заполняемостью

детский сад

К полной загрузке смогут вернуться частные детсады, которые работают сейчас с 50% заполняемостью. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале детские сады смогут работать со 100% наполняемостью групп. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Документ подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Указ вступает в силу завтра, 5 февраля.

Ранее глава региона уточнял, что к полной загрузке смогут вернуться частные детсады, которые работают сейчас с 50% заполняемостью.

Добавим, тем же указом, свердловским кафе и ресторанам разрешили работать по ночам, начиная с пятницы, 5 февраля.

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