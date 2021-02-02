Темы дня

Общество / Образование
2 февраля 2021, 18:27

В Свердловской области студенты начнут учиться очно с 8 февраля

студенты

В Свердловской области студенты начнут учиться очно с 8 февраля. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал выход с дистанта студентов колледжей и техникумов. Решение было принято на заседании регионального оперштаба.

На личной странице в Instagram глава региона заявил, что студенты смогут вернуться за парты уже в ближайший понедельник. Кроме того, частные детсады, которые работают сейчас с 50-процентной заполняемостью, смогут вернуться к полной загрузке.

"Специалисты готовят необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности", – сказал губернатор.

Добавим, накануне свердловчанам старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 15 февраля. Тем же документом разрешалось увеличить заполняемость залов на массовых спортивных мероприятиях с 30 до 50%.

Читайте также:

Власти Свердловской области разрешат ресторанам и кафе работать по ночам.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.02.2021, 19:43 / Общество
Президент России лично поздравил лауреатов конкурса "Учитель года"
02.02.2021, 18:45 / Общество
Клинические испытания Триазаверина доказали его эффективность в борьбе с COVID-19
02.02.2021, 18:27 / Общество
В Свердловской области студенты начнут учиться очно с 8 февраля
02.02.2021, 18:12 / Общество
По предложению активистов "Маяк" реконструирует Сад Нурова
02.02.2021, 18:10 / Общество
Власти Свердловской области разрешат ресторанам и кафе работать по ночам