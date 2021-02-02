В Свердловской области студенты начнут учиться очно с 8 февраля

В Свердловской области студенты начнут учиться очно с 8 февраля. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал выход с дистанта студентов колледжей и техникумов. Решение было принято на заседании регионального оперштаба.

На личной странице в Instagram глава региона заявил, что студенты смогут вернуться за парты уже в ближайший понедельник. Кроме того, частные детсады, которые работают сейчас с 50-процентной заполняемостью, смогут вернуться к полной загрузке.

"Специалисты готовят необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности", – сказал губернатор.

Добавим, накануне свердловчанам старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 15 февраля. Тем же документом разрешалось увеличить заполняемость залов на массовых спортивных мероприятиях с 30 до 50%.

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