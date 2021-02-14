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14 февраля 2021, 11:50

Владимир Путин заявил, что понимает россиян, раздражённых накопившимися проблемами

Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что российской власти необходимо ускорять темпы развития страны. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин сказал, что с пониманием относится к жителям страны, раздражённым проблемами в сложившейся социально-экономической ситуации. Такое заявление российский лидер сделал на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал телеканал "Россия-24".

"Раздражение [в обществе] накапливается, проблем много, денег не хватает. Понять можно людей", - сказал президент, добавив, что сложившейся в России ситуацией пытаются пользоваться противоборствующие силы в других странах, в частности, в США.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что российской власти необходимо ускорять темпы развития страны, "не заливать деньгами" те проблемы, которые нужно решать регулярно, действовать исходя из здравого смысла и экономической целесообразности.

Также в ходе встречи глава государства заявил о росте влияния России на постсоветском пространстве, о том, что достижения страны начинают раздражать её потенциальных противников, и о том, что Россия не бросит Донбасс.

Напомним, в конце января по всей странепрошли несанкционированные митинги, на которые вышли тысячи людей. Шествия состоялись и на территории Свердловской области. О том, как это было, читайте в материале "Областной газеты".

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Областная газета Свердловской области

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