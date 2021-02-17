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17 февраля 2021, 13:29

От коронавируса скончались ещё 14 свердловчан

скорая помощь

С начала года жертвами вируса стали 748 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки умерли 14 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 257.

С начала года жертвами вируса стали 748 свердловчан.

По данным федерального оперштаба, в целом по России сегодня зафиксировали 467 летальных исходов. За всё время от пандемии в стране скончались 81 446 человек.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 228 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии вирус подхватили 75 487 свердловчан. Из больниц уже выписались 68 335 человек. Менее 5 тысяч граждан остаются в больницах.

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Областная газета Свердловской области

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