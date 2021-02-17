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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 февраля 2021, 13:06

За сутки в Свердловской области выявили 228 случаев коронавируса

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За сутки диагноз COVID-19 подтверждён у 96 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 228 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 75 487.

За последние 24 часа из больниц было выписано 238 свердловчан, всего – 68 335. На лечении остаются менее 5 тысяч пациентов, в том числе 307 – в тяжёлом состоянии и 1 501 – средней тяжести.

По данным регионального оперштаба, за сутки диагноз COVID-19 подтверждён у жителей Екатеринбурга (+96), Берёзовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова  и других муниципалитетов.

Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 257.

В регионе продолжается вакцинация населения. Ранее стало известно, что более 100 тысяч свердловчан привиты первым компонентом вакцины от COVID-19. Второй компонент получили около 20 тысяч свердловчан.

Добавим, власти Свердловской области обсуждают возможность смягчения коронавирусных ограничений для граждан старше 65 лет. Речь идёт в первую очередь о тех, кто уже прошёл вакцинацию, а также о переболевших COVID-19.

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