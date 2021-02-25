Екатеринбурженка потратит выигранные в лотерею деньги на поездку в Албанию

Победу в лотерее екатеринбурженка отпразднует в отпуске. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителей.

Жительница Екатеринбурга выиграла миллион рублей в новогоднем тираже "Русского лото". Счастливый билет она приобрела в продуктовом магазине.

"Год был тяжёлым. Думаю, это подарок судьбы, чтобы мы не унывали", – передаёт слова победительницы пресс-служба "Столото".

Известно, что радостное событие екатеринбурженка отпразднует в отпуске. На выигрыш она планирует навестить друзей в Албании. Деньги также пойдут на ремонт в квартире.

Девушка работает инженером. В свободное время изучает английский язык и занимается спортом.

Напомним, по итогам новогоднего розыгрыша 15 свердловчан стали миллионерами. В рейтинге самых везучих регионов Средний Урал занял пятую строчку. Всего в стране такой выигрыш достался 581 человеку.

Ранее "Облгазета" уже рассказывала о победителях, обратившихся за выигрышем.