Владимир Путин наградил свердловских медиков орденами и медалями за борьбу с COVID-19

Более 200 российских врачей, в том числе 21 представитель Свердловской области награждён за борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
Медики награждены орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за большой вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.
В списке награждённых орденом Пирогова значатся следующие свердловчане:
- Альбина Иванова – заведующая отделением МАУ «Детская городская клиническая больница №11» (Екатеринбург);
- Елена Карбовничья – заведующая лабораторией ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье»;
- Светлана Сердюк – заведующая отделением ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»;
- Вячеслав Устюжанин – заведующий отделением ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №14» (Екатеринбург);
- Михаил Царегородцев – врач ГАУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский»;
- Ольга Шеломенцева – заведующая госпиталем МБУ «Центральная городская больница №2 имени Миславского» (Екатеринбург);
- Михаил Баев – замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах;
- Ольга Котова – замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Кировграде, Пригородном, Верхнесалдинском и Невьянском районах;
- Ирина Телегина – замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Алапаевске, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах;
Медалью Луки Крымского награждены:
- Анна Азева – заместитель главврача ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»;
- Римма Алчинова – врач ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»;
- Тамара Баскакова – главная медсестра ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница город Нижний Тагил»;
- Рафания Давлятшина – старшая медсестра ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина»;
- Елена Кулиш – заведующая отделением ГАУЗ СО «Полевская центральная городская больница»;
- Татьяна Лаптева – заведующая отделением поликлиники № 3 МАУ «Детская городская больница № 8» (Екатеринбург);
- Елена Перевалова – врач МАУ «Клинико-диагностический центр» (Екатеринбург);
- Сергей Петерс – заведующий отделением ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»;
- Анастасия Шептякова – врач ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»;
- Анастасия Мартынова – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;
- Мариа Поздина – специалиста-эксперта отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области;
- Марина Трубина – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах Екатеринбурга, в Берёзовском и Верхней Пышме.
Ознакомиться с полным списком награждённых врачей можно тут. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, на Среднем Урале 2021 год объявлен Годом медицинского работника. В регионе ввели допвыплаты Заслуженным врачам РФ.
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