Темы дня

Общество
7 марта 2021, 11:17

Владимир Путин наградил свердловских медиков орденами и медалями за борьбу с COVID-19

граффити, посвящённое врачу

Ранее уличные художники поддержали врачей, нарисовав гигантское граффити. Под изображением собирательного образа медика, красуется большая надпись - «Спасибо за отвагу и труд». Фото: Галина Соловьёва.

Более 200 российских врачей, в том числе 21 представитель Свердловской области награждён за борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Медики награждены орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за большой вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

В списке награждённых орденом Пирогова значатся следующие свердловчане:

  • Альбина Иванова – заведующая отделением МАУ «Детская городская клиническая больница №11» (Екатеринбург);
  • Елена Карбовничья – заведующая лабораторией ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье»;
  • Светлана Сердюк – заведующая отделением ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»;
  • Вячеслав Устюжанин – заведующий отделением ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №14» (Екатеринбург);
  • Михаил Царегородцев – врач ГАУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский»;
  • Ольга Шеломенцева – заведующая госпиталем МБУ «Центральная городская больница №2 имени Миславского» (Екатеринбург);
  • Михаил Баев – замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах;
  • Ольга Котова – замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Кировграде, Пригородном, Верхнесалдинском и Невьянском районах;
  • Ирина Телегина – замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Алапаевске, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах;

Медалью Луки Крымского награждены:

  • Анна Азева – заместитель главврача ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»;
  • Римма Алчинова – врач ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»;
  • Тамара Баскакова – главная медсестра ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница город Нижний Тагил»;
  • Рафания Давлятшина – старшая медсестра ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина»;
  • Елена Кулиш – заведующая отделением ГАУЗ СО «Полевская центральная городская больница»;
  • Татьяна Лаптева – заведующая отделением поликлиники № 3 МАУ «Детская городская больница № 8» (Екатеринбург);
  • Елена Перевалова – врач МАУ «Клинико-диагностический центр» (Екатеринбург);
  • Сергей Петерс – заведующий отделением ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»;
  • Анастасия Шептякова – врач ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»;
  • Анастасия Мартынова – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;
  • Мариа Поздина – специалиста-эксперта отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области;
  • Марина Трубина – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах Екатеринбурга, в Берёзовском и Верхней Пышме.

Ознакомиться с полным списком награждённых врачей можно тут. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, на Среднем Урале 2021 год объявлен Годом медицинского работника. В регионе ввели допвыплаты Заслуженным врачам РФ.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.03.2021, 13:10 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 174 случая коронавируса
07.03.2021, 12:53 / Общество
В России за сутки выявили 10 595 заболевших COVID-19
07.03.2021, 12:00 / Спорт
Пётр Ян потерял пояс чемпиона UFC из-за запрещённого удара
07.03.2021, 11:17 / Общество
Владимир Путин наградил свердловских медиков орденами и медалями за борьбу с COVID-19
07.03.2021, 10:15 / Общество
7 марта для православных верующих началась неделя о Страшном суде