Владимир Путин наградил свердловских медиков орденами и медалями за борьбу с COVID-19

Ранее уличные художники поддержали врачей, нарисовав гигантское граффити. Под изображением собирательного образа медика, красуется большая надпись - «Спасибо за отвагу и труд». Фото: Галина Соловьёва.

Более 200 российских врачей, в том числе 21 представитель Свердловской области награждён за борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Медики награждены орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за большой вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

В списке награждённых орденом Пирогова значатся следующие свердловчане:

Альбина Иванова – заведующая отделением МАУ «Детская городская клиническая больница №11» (Екатеринбург);

– заведующая отделением МАУ «Детская городская клиническая больница №11» (Екатеринбург); Елена Карбовничья – заведующая лабораторией ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье»;

– заведующая лабораторией ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье»; Светлана Сердюк – заведующая отделением ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»;

– заведующая отделением ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»; Вячеслав Устюжанин – заведующий отделением ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №14» (Екатеринбург);

– заведующий отделением ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №14» (Екатеринбург); Михаил Царегородцев – врач ГАУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский»;

– врач ГАУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский»; Ольга Шеломенцева – заведующая госпиталем МБУ «Центральная городская больница №2 имени Миславского» (Екатеринбург);

– заведующая госпиталем МБУ «Центральная городская больница №2 имени Миславского» (Екатеринбург); Михаил Баев – замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах;

– замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах; Ольга Котова – замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Кировграде, Пригородном, Верхнесалдинском и Невьянском районах;

– замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Кировграде, Пригородном, Верхнесалдинском и Невьянском районах; Ирина Телегина – замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Алапаевске, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах;

Медалью Луки Крымского награждены:

Анна Азева – заместитель главврача ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»;

– заместитель главврача ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»; Римма Алчинова – врач ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»;

– врач ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»; Тамара Баскакова – главная медсестра ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница город Нижний Тагил»;

– главная медсестра ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница город Нижний Тагил»; Рафания Давлятшина – старшая медсестра ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина»;

– старшая медсестра ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина»; Елена Кулиш – заведующая отделением ГАУЗ СО «Полевская центральная городская больница»;

– заведующая отделением ГАУЗ СО «Полевская центральная городская больница»; Татьяна Лаптева – заведующая отделением поликлиники № 3 МАУ «Детская городская больница № 8» (Екатеринбург);

– заведующая отделением поликлиники № 3 МАУ «Детская городская больница № 8» (Екатеринбург); Елена Перевалова – врач МАУ «Клинико-диагностический центр» (Екатеринбург);

– врач МАУ «Клинико-диагностический центр» (Екатеринбург); Сергей Петерс – заведующий отделением ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»;

– заведующий отделением ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»; Анастасия Шептякова – врач ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»;

– врач ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»; Анастасия Мартынова – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;

– специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга; Мариа Поздина – специалиста-эксперта отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области;

– специалиста-эксперта отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Марина Трубина – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах Екатеринбурга, в Берёзовском и Верхней Пышме.

Ознакомиться с полным списком награждённых врачей можно тут. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, на Среднем Урале 2021 год объявлен Годом медицинского работника. В регионе ввели допвыплаты Заслуженным врачам РФ.