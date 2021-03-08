Депутаты Госдумы обсудят меры по борьбе с блокировкой российских СМИ в соцсетях

По словам Вячеслава Володина, проблема "беспредела глобальных IT-компаний" уже обсуждается в международном масштабе. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента будут предлагать меры по пресечению блокировки материалов отечественных средств массовой информации в соцсетях. В частности, речь идёт об ограничениях на публикации российских СМИ со стороны Facebook.

Напомним, что 7 марта Facebook заблокировал публикацию информагентства ТАСС о задержании российскими силовиками сторонников украинской радикальной группы в Воронеже. Как сообщает издание, заметка была написана по официальным данным ФСБ, однако соцсеть пометила материал как ложный и заблокировала его. С аналогичными ограничениями ранее сталкивались телеканал РБК и издание "Взгляд".

"Со стороны Facebook подобное происходит не впервые. Также поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ", - передаёт слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Он отметил, что проблема "беспредела глобальных IT-компаний" уже обсуждается в международном масштабе, а такие государства как Австралия, Италия и Индия занимаются разработкой собственных мер по борьбе с цензурой соцсетей. По словам председателя нижней палаты парламента, предложения по борьбе с ограничениями IT-компаний могут коснуться как национального законодательства, так и модельных законов с целью обеспечения цифрового суверенитета.

"Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран", - отметил Вячеслав Володин.

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