Темы дня

Общество
8 марта 2021, 16:19

Депутаты Госдумы обсудят меры по борьбе с блокировкой российских СМИ в соцсетях

Facebook

По словам Вячеслава Володина, проблема "беспредела глобальных IT-компаний" уже обсуждается в международном масштабе. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента будут предлагать меры по пресечению блокировки материалов отечественных средств массовой информации в соцсетях. В частности, речь идёт об ограничениях на публикации российских СМИ со стороны Facebook.

Напомним, что 7 марта Facebook заблокировал публикацию информагентства ТАСС о задержании российскими силовиками сторонников украинской радикальной группы в Воронеже. Как сообщает издание, заметка была написана по официальным данным ФСБ, однако соцсеть пометила материал как ложный и заблокировала его. С аналогичными ограничениями ранее сталкивались телеканал РБК и издание "Взгляд".

"Со стороны Facebook подобное происходит не впервые. Также поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ", - передаёт слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Он отметил, что проблема "беспредела глобальных IT-компаний" уже обсуждается в международном масштабе, а такие государства как Австралия, Италия и Индия занимаются разработкой собственных мер по борьбе с цензурой соцсетей. По словам председателя нижней палаты парламента, предложения по борьбе с ограничениями IT-компаний могут коснуться как национального законодательства, так и модельных законов с целью обеспечения цифрового суверенитета.

"Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран", - отметил Вячеслав Володин.

Читайте также:

Президент России утвердил закон о блокировке сайтов за цензуру публикаций российских СМИ/

Запутались в сетях: как крупные интернет-сервисы вершат политику?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.03.2021, 17:20 / Спорт
Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с "серебром" на чемпионате мира
08.03.2021, 16:19 / Общество
Депутаты Госдумы обсудят меры по борьбе с блокировкой российских СМИ в соцсетях
08.03.2021, 15:17 / Общество
"Областная газета" отмечает 31-й день рождения
08.03.2021, 14:18 / Общество
Жители 21 дома в Первоуральске остались без холодной воды
08.03.2021, 13:18 / Общество
В России за сутки коронавирус подхватили 10 253 человека