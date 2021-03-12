Игорь Мороков: больше всего свердловских родителей волнует система образования

В топ-3 самых волнующих тем для свердловских родителей попали: образование, соцобслуживание и жилищный вопрос. Фото: Алексей Кунилов.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков представил главе региона Евгению Куйвашеву свой доклад по итогам 2020 года. Встреча состоялась сегодня.

Детский омбудсмен сообщил, что по итогам 2020 года количество обращений несколько сократилось. При этом их структура в целом осталась традиционной. Так, третий год подряд первое место по количеству обращений занимают вопросы, связанные с системой образования.

"По разным причинам и направлениям, поэтому я не склонен думать, что там есть какие-то глобальные проблемы, но людей эта тема интересует", – отметил он.

На втором месте находятся вопросы соцобслуживания, на третьем – темы, связанные с правом на жилище. Несмотря на эпидемически сложный год, вопросы связанные с медициной, оказались только на четвёртом месте.

"Сегодня необходимо сделать всё возможное, чтобы каждый ребёнок чувствовал заботу государства и общества. И конечно, находился в полной безопасности. Речь идёт о безопасности детей в семье, в школе, в общественных местах, в интернете", – передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

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