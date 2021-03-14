Владимир Путин поздравил Наину Ельцину с днём рождения

Сегодня ей исполняется 89 лет. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин поздравил супругу первого Президента РФ Бориса Ельцина Наину Ельцину с днём рождения. Сегодня ей исполняется 89 лет.

Российский лидер отметил востребованную благотворительную, общественную и просветительскую деятельность, а также участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина.

"Вы щедро наделены ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, – всегда внимательны к людям, стремитесь поддержать тех, кто нуждается в помощи и заботе", - говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал супруге первого Президента России здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

Наина (Анастасия) Ельцина родилась 14 марта 1932 года. В 1955 году окончила строительный факультет Уральского политехнического института им. Кирова по специальности инженер-строитель - во время учёбы в вузе она познакомилась с будущим супругом Борисом Ельциным. Вплоть до 1985 года она работала проектировщиком очистных сооружений на Среднем Урале, после чего вместе с мужем переехала в Москву, где живёт до сих пор.

Наина Ельцина входит в состав попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина с 2008 года и участвует в мероприятиях, посвящённых памяти первого Президента РФ.

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