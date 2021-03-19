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19 марта 2021, 16:39

Журналист «Областной газеты» стал номинантом регионального конкурса «Разговор о хорошем»

  Редакция
Станислав Мищенко

Публикации сотрудника отдела «Регион» вошли в шорт-лист регионального конкурса СМИ «Разговор о хорошем». Фото: из личного архива

Жюри отметило сразу три материала Станислава Мищенко.

Публикации сотрудника отдела «Регион» вошли в шорт-лист регионального конкурса СМИ «Разговор о хорошем».  Это материалы «От Россияны с любовью», «Песня длиною в жизнь» и «Стальной хват: первый уралец получил уникальный биоэлектрический протез кисти», опубликованные в «Областной газете» в 2019 году. Все они посвящёны простым уральцам, которые регулярно преодолевают жизненные трудности.

Конкурс, организованный Свердловским региональным отделением Всероссийского Совета местного самоуправления, проводился в рамках общественного проекта «Спасибо!» и был направлен на привлечение внимания СМИ к позитивной тематике. В адрес жюри поступило около ста творческих работ от представителей печатных СМИ, радио и телевидения со всего Среднего Урала.

Награждение лауреатов состоится 31 марта в просветительском центре «Царский» в Екатеринбурге.

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Областная газета Свердловской области

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