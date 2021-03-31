Темы дня

Общество
31 марта 2021, 08:57

Жители Екатеринбурга смогут сдать опасные отходы

отработанные лампочки

Опасные отходы принимаются только у физлиц. Фото: Нина Георгиева.

Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на апрель. Горожане смогут сдать на утилизацию неработающие лампочки и батарейки.

Мобильные пункты приёма будут появляться у зданий районных администраций в разные даты. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также мобильные телефоны примут только у физлиц. График работы передвижного пункта на апрель выглядит следующим образом:

Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16)

  • 7 апреля с 08:00 до 12:00;
  • 16 апреля с 15:00 до 19:00.

Кировский район (Первомайская, 75)

  • 8 апреля с 15:00 до 19:00;
  • 19 апреля с 08:00 до 12:00.

Железнодорожный район (Мельковская, 7)

  • 6 апреля с 15:00 до 19:00;
  • 13 апреля с 08:00 до 12:00.

Чкаловский район (8 Марта, 177)

  • 12 апреля с 15:00 до 19:00;
  • 21 апреля с 08:00 до 12:00

Ленинский район

  • 5 апреля с 15:00 до 19:00 (8 Марта, 20);
  • 15 апреля с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17).

Октябрьский район (Луначарского, 217)

  • 9 апреля с 15:00 до 19:00;
  • 20 апреля с 08:00 до 12:00.

Верх-Исетский район (Московская, 27)

  • 14 апреля с 15:00 до 19:00;
  • 23 апреля с 08:00 до 12:00.

Опасные отходы также принимаются в стационарном пункте по адресу ул. Энгельса, 16. Он работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.

Напомним, в предыдущий раз министр публиковал график сдачи опасных отходов на декабрь 2020 года.

Читайте также:

В Свердловской области представили новую схему обращения с мусором.

Сюжет

"Мусорная реформа" в Свердловской области
С 1 января по всей России стартовала "мусорная реформа".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.03.2021, 10:17 / Общество
Стрельба в Подмосковье. Главное об инциденте
31.03.2021, 10:10 / Общество
Для свердловских пенсионеров ввели льготы на проезд в электричках
31.03.2021, 09:51 / Общество
50% подхвативших COVID-19 свердловчан ‒ жители Екатеринбурга
31.03.2021, 08:57 / Общество
Жители Екатеринбурга смогут сдать опасные отходы
31.03.2021, 08:13 / Политика
Глава Новоуральского ГО Владимир Цветов подал в отставку