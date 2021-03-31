Жители Екатеринбурга смогут сдать опасные отходы

Опасные отходы принимаются только у физлиц. Фото: Нина Георгиева.

Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на апрель. Горожане смогут сдать на утилизацию неработающие лампочки и батарейки.

Мобильные пункты приёма будут появляться у зданий районных администраций в разные даты. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также мобильные телефоны примут только у физлиц. График работы передвижного пункта на апрель выглядит следующим образом:

Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16)

7 апреля с 08:00 до 12:00;

16 апреля с 15:00 до 19:00.

Кировский район (Первомайская, 75)

8 апреля с 15:00 до 19:00;

19 апреля с 08:00 до 12:00.

Железнодорожный район (Мельковская, 7)

6 апреля с 15:00 до 19:00;

13 апреля с 08:00 до 12:00.

Чкаловский район (8 Марта, 177)

12 апреля с 15:00 до 19:00;

21 апреля с 08:00 до 12:00

Ленинский район

5 апреля с 15:00 до 19:00 (8 Марта, 20);

15 апреля с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17).

Октябрьский район (Луначарского, 217)

9 апреля с 15:00 до 19:00;

20 апреля с 08:00 до 12:00.

Верх-Исетский район (Московская, 27)

14 апреля с 15:00 до 19:00;

23 апреля с 08:00 до 12:00.

Опасные отходы также принимаются в стационарном пункте по адресу ул. Энгельса, 16. Он работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.

Напомним, в предыдущий раз министр публиковал график сдачи опасных отходов на декабрь 2020 года.

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