Владимир Путин предложил возвращать 50% стоимости путёвки в детские лагеря

Такое заявление сделал Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеальному собранию. Он отметил, что именно в детстве закладываются основы здоровья.
"Мы должны уделить внимание здоровью детей, ведь именно в детстве закладываются основы здоровья. Предлагаю возвращать половину цены за путёвку при поездке детей в летний лагерь", - заявил глава государства.
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