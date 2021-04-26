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26 апреля 2021, 10:43

В Екатеринбурге начал действовать особый противопожарный режим

В Екатеринбурге объявлен особый противопожарный режим

В окрестностях Екатеринбурга запретили разжигать костры. Фото: Алексей Кунилов.

С сегодняшнего дня, 26 апреля, на территории Екатеринбурга вводится особый противопожарный режим. Гражданам запретили посещать леса, выезжать на их территорию на автомобилях.

Кроме того, гражданам запрещено использовать открытый огонь и проводить сельскохозяйственный пал в сухую, жаркую и ветреную погоду, а также при объявлении штормового предупреждения. В свою очередь главам районных администраций предписано информировать население о пожарной обстановке и напоминать о необходимости строго соблюдать меры безопасности.

В 90% случаев природные пожары возникают по вине человека. В связи с этим горожан призывают ответственно относиться к использованию открытого огня и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В пресс-службе горадминистрации напомнили, что угрозе распространения природных пожаров в весенне-летний период наиболее подвержены: сёла Верхнемакарово и Горный Щит, посёлки Березит, Зелёный бор, Исток, Северка, Садовый и Шабровский.

Ранее «Областная газета» сообщала, что к тушению природных пожаров в Свердловской области готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования.

По словам начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу (УрФО) Олега Сандакова, в текущем году на противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в УрФО предусмотрено 2,5 млрд рублей (2,9 млрд в 2020 году). Он также отметил, что в случае необходимости эта сумма будет увеличена.

При возникновении пожара незамедлительно сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому телефону вызова экстренных служб «112».

Областная газета Свердловской области

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