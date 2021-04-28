Особый противопожарный режим ввели в 29 муниципалитетах Свердловской области

Для поиска нарушителей будут задействованы дроны. Фото: Павел Ворожцов.

Несмотря на введённые ограничения, жители Свердловской области продолжают сжигать траву и мусор, разводить костры и использовать открытый огонь на природе. Сотрудники государственного пожарного надзора выявляют и наказывают нарушителей.

С начала пожароопасного периода, который начался на территории региона 15 апреля, сотрудники МЧС составили 122 административных протокола о нарушении требований пожарной безопасности на открытом воздухе. Всего в этом году на территории области произошло 414 возгораний сухой растительности, 83 природных пожара. В 90% случаев пожары возникали по вине граждан.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на сегодняшний день особый противопожарный режим установлен в 29 муниципалитетах. С завтрашнего дня его планируют распространить на территорию всей Свердловской области.

Режим предполагает полный запрет использования открытого огня. Нарушителей противопожарного режима будут искать в том числе с применением беспилотников. Также принято решение об усилении патрулирования лесопарковых зон и территории частного сектора.

Отметим, что нарушителям пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозит штраф: для граждан до 4 тыс. рублей, для юридических лиц - до 400 тыс. рублей.

Ранее «Областная газета» сообщала, что к тушению природных пожаров в Свердловской области готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования. Также известно, что в 2021 году на противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в УрФО предусмотрено 2,5 млрд рублей.

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