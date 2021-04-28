Темы дня

Общество
28 апреля 2021, 11:50

Особый противопожарный режим ввели в 29 муниципалитетах Свердловской области

Особый противопожарный режим введут во всей Свердловской области

Для поиска нарушителей будут задействованы дроны. Фото: Павел Ворожцов.

Несмотря на введённые ограничения, жители Свердловской области продолжают сжигать траву и мусор, разводить костры и использовать открытый огонь на природе. Сотрудники государственного пожарного надзора выявляют и наказывают нарушителей.

С начала пожароопасного периода, который начался на территории региона 15 апреля, сотрудники МЧС составили 122 административных протокола о нарушении требований пожарной безопасности на открытом воздухе. Всего в этом году на территории области произошло 414 возгораний сухой растительности, 83 природных пожара. В 90% случаев пожары возникали по вине граждан.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на сегодняшний день особый противопожарный режим установлен в 29 муниципалитетах. С завтрашнего дня его планируют распространить на территорию всей Свердловской области.

Режим предполагает полный запрет использования открытого огня. Нарушителей противопожарного режима будут искать в том числе с применением беспилотников. Также принято решение об усилении патрулирования лесопарковых зон и территории частного сектора.

Отметим, что нарушителям пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозит штраф: для граждан до 4 тыс. рублей, для юридических лиц - до 400 тыс. рублей.

Ранее «Областная газета» сообщала, что к тушению природных пожаров в Свердловской области готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования. Также известно, что в 2021 году на противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в УрФО предусмотрено 2,5 млрд рублей.

Читайте также:

В Екатеринбурге начал действовать особый противопожарный режим.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.04.2021, 13:09 / Общество
«Белавиа» запустит прямой рейс Екатеринбург – Минск
28.04.2021, 12:21 / Общество
Власти Екатеринбурга предложили Белоруссии участвовать в тендере на поставку 60 автобусов
28.04.2021, 11:50 / Общество
Особый противопожарный режим ввели в 29 муниципалитетах Свердловской области
28.04.2021, 11:40 / Общество
Главную площадь Екатеринбурга подготовят ко Дню Победы за 3 миллиона
28.04.2021, 11:17 / Общество
Опубликованы схемы движения автобусов Екатеринбург – Берёзовский на время закрытия Блюхеровского моста