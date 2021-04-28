МЧС предупреждает жителей Свердловской области о сильном ветре 29 апреля

МЧС предупреждает свердловчан о шквалистом ветре. По данным синоптиков, 29 апреля на Среднем Урале ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.
Также местами на юге области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале, в Курганской области по шкале Нестерова), сообщает Уральский гидрометцентр.
В связи с непогодой ГУ МЧС России по Свердловской области просит граждан соблюдать меры безопасности. Спасатели рекомендуют не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, не подходить близко к домам. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.
"При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных", - отмечают в министерстве.
О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".
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