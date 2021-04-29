В Свердловской области в ночь на 1 мая похолодает до -6ºС

В Екатеринбурге в эти дни будет +10...+12 ºС, +17...+19 ºС, +13...+15 ºС. Фото: Владимир Мартьянов.

Дождливая и ветреная погода ожидается в Свердловской области. В регионе также станет прохладнее – в ночь на 1 мая столбики термометров опустятся до -6 ºС.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 30 апреля, будет -2...+3 ºС. Днём воздух прогреется до +7...+12 ºС. Ожидаются кратковременные дожди и западный ветер с порывами до 15 м/с.

1 мая ночью синоптики прогнозируют -1...-6 ºС (на крайнем юге до +3 ºС), а днём +15...+20 ºС (на севере до +10 ºС). В светлое время суток пройдут дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с порывами 15-20 м/с.

Ночью 2 мая будет +4...+9 ºС, днём – до +12...+17 ºС (на крайнем севере до +7 ºС). Свердловчан ждут кратковременные дожди и юго-западный с переходом на северо-западный ветер 4-9 м/с.

В Екатеринбурге в эти дни будет +10...+12 ºС, +17...+19 ºС, +13...+15 ºС.

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