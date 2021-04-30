Летом 2023 года в центре Екатеринбурга появится Семейный парк

Площадку развернут в самом центре уральской столицы - в Историческом сквере. Фото: Галина Соловьёва.

Во время Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге появится Семейный парк, который останется в наследие городу. Площадку развернут в самом центре уральской столицы - в Историческом сквере.

О появлении Семейного парка рассказали в рамках XI Уральского медиафорума.

"Очень важный аспект – это парк игр, который будет развёрнут в историческом сквере Екатеринбурга, в сердце города. Парк игр начнет работать заранее, а затем он полностью перейдёт в распоряжение праздничных мероприятий города. Он предусматривает программы для детей, семей и людей любого возраста. Наш праздник спорта станет всеобщим праздником для горожан", – передаёт слова директора по спортпрограмме исполнительной дирекции Универсиады-2023 Анны Байчибаевой департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, летняя Универсиада 2023 года пройдёт с 8 по 19 августа в Екатеринбурге. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будут разыграны 246 комплектов медалей.

Важным новшеством студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге, станет включение в официальную программу Универсиады художественных дисциплин вроде танцев, вокала и паблик-арта. Студенческие игры задействуют 31 спортивный объект на территории Среднего Урала.

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