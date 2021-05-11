С начала мая на Среднем Урале поймали 600 пьяных водителей

На управлении без прав попались около 700 водителей. Фото: Павел Ворожцов

В праздничные выходные сотрудники Управления ГИБДД по Свердловской области ежедневно задерживали около 150 водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом виде или без прав.

Как отметили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, рейдовые мероприятия и тотальные проверки транспорта проходили ежедневно. Проверки проводились на трассах, в городской черте, а также в отдалённых территориях и местах отдыха. Кроме того, автоинспекторы патрулировали территории дачных посёлков и садовых товариществ.

По итогам десяти дней сотрудники ГИБДД пресекли почти 1,5 тысячи грубых нарушений Правил дорожного движения (ПДД), связанных с управлением в состоянии опьянения, а также без водительских удостоверений и будучи лишёнными права управления за грубые нарушения ПДД.

Инспекторы задержали более 600 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Из их числа почти 80 человек ранее уже привлекались к ответственности за такие правонарушения. В связи с этим им грозит уголовная ответственность. Около 700 водителей управляли автомобилями, никогда не получая водительских удостоверений, либо будучи лишёнными данного документа.

В Госавтоинспекции отметили, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно, так как нетрезвое вождение нередко становится причиной серьёзных дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями.

Как писала «Областная газета», за первую половину праздничных выходных, с 1 по 4 мая, свердловские госавтоинспекторы поймали более 350 нетрезвых водителей. 400 граждан находились за рулём без прав.

Госавтоинспекция напоминает! Согласно ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в нетрезвом виде), а также ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения) предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей. За повторную поездку в нетрезвом виде предусмотрена уже уголовная ответственность. Водителю без водительского удостоверения предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За управление автомобилем водителю, лишённому такого права, полагается административный штраф в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы.

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