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Общество
11 мая 2021, 13:40

В регионах смогут выплачивать пособия по упрощённой схеме

  Анна Митчина
Деньги

Соцвыплаты будут назначаться автоматически, если необходимая информация есть на портале ЕГИССО. Фото: Павел Ворожцов

Регионы смогут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), тогда пособия будут выплачиваться без заявлений. Соответствующий закон вступил в силу 11 мая.

Информация об этом появилась на сайте "Парламентской газеты". Системой можно пользоваться, чтобы назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления. Она функционирует с 2018 года, но на законодательном уровне региональные органы не имели возможности её использовать. Новый закон устраняет эту проблему.

Теперь на основании данных, которые появляются в ЕГИССО, чиновники смогут определять, какому гражданину требуется социальная помощь и адресно оказывать её. Пользователи этого портала смогут получать выплаты на детей автоматически по достижении необходимого возраста или при добавлении справки из роддома.

Напомним, 1 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать единую цифровую платформу для оказания соцуслуг. Она входит в концепцию цифровой трансформации социальной сферы, которую надо реализовать до 2025 года.

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Областная газета Свердловской области

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