В России создадут единую цифровую платформу для оказания соцуслуг

Михаил Мишустин утвердил Концепцию цифровой трансформации социальной сферы в стране до 2025 года. Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил Концепцию цифровой трансформации социальной сферы в стране до 2025 года. Она подразумевает, в частности, создание единой цифровой платформы для оказания соцуслуг и контакт-центра для консультаций по федеральным мерам поддержки.

Единая платформа для оказания социальных услуг объединит в себе информационные системы Минтруда, Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и учреждений медико-социальной экспертизы. 12 февраля стало известно, что глава ПФР Максим Топилин покидает свой пост, на его место назначен бывший руководитель ФСС Андрей Кигим.

Как сообщается на сайте кабмина, постепенно на эту платформу переведут все процессы по предоставлению соцуслуг и она станет базой для создания так называемой системы социального казначейства, которая упростит и ускорит оказание адресной помощи.

Концепция содержит подробный перечень мероприятий, которые будут реализованы в ближайшие пять лет. В частности, уже в этом году в семи регионах России пройдёт эксперимент по назначению ряда социальных выплат в беззаявительном порядке. Для этого власти субъектов РФ будут осуществлять работу по начислению льгот, компенсаций и пособий исключительно в цифровом формате. Позже эту практику распространят на все регионы.

Помимо этого, в 2021 году будет запущен единый контакт-центр, с помощью которого россияне смогут в любое время суток получить персональные консультации по полагающимся им мерам поддержки. Также в этом году будут расширены возможности упрощённого использования маткапитала, а опекуны и законные представители смогут оформлять пособия на своих подопечных через Госуслуги.

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