Какие ещё свердловские города станут доблестными?

На плитах кушвинского мемориала нанесены 1200 имён земляков, не вернувшихся с полей сражений. Фото: Галина Соколова

Летом прошлого года Екатеринбургу и Нижнему Тагилу было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Уральские территории вошли в число 20 российских городов, которые удостоились этого звания. Сейчас ещё 10 муниципалитетов Среднего Урала намерены доказать своё право на высокий статус. Почему жители массово изъявляют желание добиться этого? И почему екатеринбуржцы и тагильчане, которые уже обладают почётным званием, за истекший год не увидели перемен?

Статус… без эффекта?

Напомним, указ о введении в России почётного звания «Город трудовой доблести» президент Владимир Путин подписал 1 марта прошлого года. Это звание, по документу, присваивают городам, которые «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Рассмотрением заявок занимается федеральный оргкомитет «Победа», итоговое же решение принимает Президент РФ.

В городе, признанном «Городом трудовой доблести», устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении звания. А к 1 Мая, 9 Мая и в День города ежегодно на этих территориях должны проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты. Дополнительных льгот это звание не даёт. Большую часть расходов на установку стелы и праздники берут на себя муниципалитеты.

В нескольких российских городах, получивших почётное звание, работа уже идёт. Закладные камни на месте будущих стел заложены в Перми, Ярославле, Челябинске и Новосибирске. В Челябинске недавно презентовали специальный почтовый штемпель, который будет украшать письма и открытки, «Челябинск – город трудовой доблести» с изображением танка. В Казани разработали и вот-вот запустят специальные туристические маршруты, посвящённые Казани как городу трудовой доблести (экскурсионные маршруты будут включать посещение предприятий, а также зданий госпиталей Казани, работавших в годы войны). В Нижнем Новгороде стену Кремля в День Победы украшала лазерная проекция «Нижний Новгород – город трудовой доблести».

Екатеринбург и Нижний Тагил пока похвастаться большими успехами не могут. В уральской столице до сих пор не выбрано место для установки мемориала с памятной стелой. Ранее по итогам голосования, проведенного на сайте мэрии, его собирались воздвигнуть на Уралмаше, напротив кинотеатра «Заря». Однако затем решили поискать другие варианты – поближе к центру. Новые общественные обсуждения, как мы выяснили, анонсированы на весну. Сейчас единственное визуальное напоминание о почётном звании – арт-объект в виде галочки, установленный по инициативе Свердловской железной дороги у здания железнодорожного вокзала.

В Нижнем Тагиле место выбрали сразу – привокзальную площадь. Но, прежде чем устанавливать стелу, власти решили реконструировать эту территорию. Работы начнутся этим летом, а стелу установят не раньше следующего года. На днях в мэрии пройдёт встреча с московскими авторами дизайн-проекта для внесения корректив. Стоимость реализации проекта пока не называется.

Информации о том, что уральские города получили какие-то деньги «сверху» на запуск салютов и проведение праздничных мероприятий, нет. В уральской столице первомайский салют запускали в парке Маяковского – он продлился шесть минут и обошёлся городу в 1,1 млн рублей. В День Победы в Екатеринбурге прошёл традиционный салют, и тоже за счёт местной казны. Что же касается Нижнего Тагила, там запланированный первомайский фейерверк отменили, сославшись на указ главы региона об отмене праздничных шествий в связи с пандемией. А вот 9 мая салют в честь Дня Победы и присвоения почётного звания состоялся. Однако он продлился всего три минуты и обошёлся местному бюджету в 283 тысячи рублей.

«Мы тоже достойны!»

Между тем в Заксобрание Свердловской области поступают всё новые заявки от городов-тружеников.

– В Москве проходит обсуждение заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести» от Каменска-Уральского. В Заксобрание Свердловской области представили пакеты документов ещё девять муниципалитетов: Серов, Среднеуральск, Берёзовский, Алапаевск, Первоуральск, Кировград, Тавда, Верхняя Пышма и Ирбит. Претенденты проделали колоссальную работу, – пояснил председатель комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов.

Указ президента о присвоении звания в 2021 году ещё не подписан (ожидалось, что это произойдёт до 1 мая), но по неофициальной информации в документе уже числится Каменск-Уральский. Желание каменцев получить статус – огромное. О подвиге горожан в годы войны выпущено несколько книг, местная телекомпания подготовила тематический цикл передач, в городских учреждениях прошли мероприятия в поддержку заявки, поддержать инициативу предлагают на сайте мэрии или через газету «Каменский рабочий». В прошлом году в городе запустили отдельный портал «Трудовой подвиг Каменска-Уральского» с уникальными фактами, снимками, видео и инфографикой. В этом году – ещё один, созданный специально для голосования.

«Присвоение городу звания «Город трудовой доблести» – это восстановление исторической справедливости. Признание самопожертвования и героизма горожан, без которых не было бы Великой Победы, – объясняют на портале призыв поддержать инициативу. – Наш город – город промышленный и работающий, который многое сделал для нашей общей Победы, ковал её каждый день своим трудовым мужеством и героизмом. У нас есть возможность показать всей стране, что мы действительно достойны этого звания!»

И под этими словами могли бы подписаться руководители и других городов, подавших заявку.

– Почему мы участвуем? Это же очевидно! – восклицает глава Ирбита Николай Юдин. – Это дань уважения всем тем, кто, работая в тылу, ковал победу нашей армии. Именно поэтому в работу над заявкой включились всем миром. И вот первый результат: буквально сегодня получили подтверждение из Уральского отделения РАН о том, что у нашего города есть все основания для присвоения этого звания. Очень ждём, что нашу заявку одобрят. Это было бы символично. Ирбиту нынче исполняется 390 лет, Ирбитскому мотоциклетному заводу – 80 лет, а ровно 40 лет назад Ирбит был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В ряде городов только начали собирать документы на присвоение звания. В их числе – Кушва. Жителей не смущает, что их город невелик – сегодня его население составляет чуть более 27 тысяч человек. Ведь для присвоения почётного звания совсем необязательно быть городом-миллионником (так, в городе Боровичи Новгородской области, который удостоился звания в первой двадцатке, проживает всего 49 тысяч человек).

– Мы с ветеранами изучили прописанные в федеральном законе основания для присвоения звания «Город трудовой доблести». Решили, что Кушва им соответствует. Предприятия района работали ударно, рудник даже получил знамя Государственного комитета обороны СССР на вечное хранение, есть многочисленные награды у тружеников тыла. О материальных благах в связи с присвоением звания думаем в последнюю очередь. Главное – не утерять память о великом подвиге наших земляков, передать её молодёжи, – считает глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Мнение Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов: – Желание жителей получить для своего города этот статус вполне понятно: это сохранение исторической памяти, и то чувство гордости, которое испытывают люди за своё славное прошлое. Ведь в этих городах живут потомки тех, кто ковал Победу в тылу. А статус это чувство гордости подкрепляет. И молодое поколение будет воспитываться на позитивном примере. Думаю, что в ближайшее время в этот процесс будут включаться и другие города. Дело ведь не в установке стел и деньгах на праздники. Это моральный аспект: гражданское общество необходимо объединять по таким хорошим поводам, как гордость за свою историю.

Кстати Трудности с установкой памятных стел возникли не только у Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В Новосибирске установку стелы перенесли на 2022 год. В Омске архитекторы предложили жителям переизбрать локацию под будущую стелу в связи с тем, что типовой проект, полученный от федерации, не вписался в выбранный горожанами парк. Как выяснила «Облгазета», Российское военно-историческое общество проводило конкурс на лучший проект стелы «Город трудовой доблести». Итоги его подвели только в марте этого года. Лучшим был признан проект московского скульптора Дениса Стритовича. Но использовать его без привязки к конкретному месту оказалось невозможно. И сейчас власти и общественники городов, получивших звание «Город трудовой доблести», вынуждены адаптировать его к местности и обсчитать стоимость. И только после этого будет решаться вопрос с финансированием и начнётся установка.

В Кушве нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Фото: Галина Соколова

Кушва гордится героическими воинами и героическими тружениками. Фото: Галина Соколова