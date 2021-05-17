На Среднем Урале продлили предупреждение о смоге

До вечера 18 мая объявляются НМУ первой степени опасности. Фото: Александр Зайцев.

Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Оно продлится до вечера вторника.

По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, с 20:00 17 мая на территории региона ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение продлится до 20:00 18 мая. На этот период времени объявляются НМУ первой степени опасности.

Добавим, жаркая погода задержится в Свердловской области ещё на неделю. Самый прохладный день будет в среду, 19 мая. В середине недели ожидается на севере до +17...+22°С, на юге – до +25...+30°С. В другие дни температура воздуха будет превышать +30°С.

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