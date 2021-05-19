Посевная кампания на Среднем Урале, комплексное развитие сельских территорий и интервью с Фёдором Конюховым: главное в номере "ОГ" за 19 мая

Доброе утро, дорогие читатели! Мы вновь рассказываем вам о самых интересных материалах в свежем номере "Областной газеты".

Посевная кампания в Свердловской области – в самом разгаре. Ход работ вчера лично оценил губернатор Евгений Куйвашев, побывав на агрофирме "Патруши" (входит в УГМК-Агро) в Сысертском ГО. Подробности рабочей поездки главы региона – в нашем материале.

В России с 1 января 2020 года начала действовать государственная программа "Комплексное развитие сель-ских территорий", цель которой – снизить отток жителей из сельских территорий и приблизить уровень жизни сельчан к городскому. Программа открыла перед небольшими муниципалитетами ещё одну возможность реализовать самые смелые проекты. Рассказываем, какие.

Легендарный путешественник Фёдор Конюхов побывал в Екатеринбурге и встретился с корреспондентами "Областной газеты", которые внимательно следили за его рекордным вёсельным переходом через Южный океан к мысу Горн. Он подробнее рассказал о своём последнем достижении и поделился планами на счёт следующего путешествия.