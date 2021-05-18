Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон «об оружии»

В законопроекте прописана норма, согласно которой, владельцев огнестрельного обяжут уведомлять Росгвардию о приобретении, владении, продаже и дарении списанного оружия. Фото: Павел Ворожцов.

В России планируют усилить контроль за оборотом оружия. Соответствующий законопроект сегодня, 18 мая, Госдума приняла в первом чтении.

Законопроект предполагает наложить запрет на публикацию в СМИ и Интернете инструкций по кустарному изготовлению огнестрельного оружия и его основных частей. Помимо этого в свободном доступе не должно быть информации о восстановлении боевых свойств списанного оружия.

Кроме того, в первом чтении одобрен запрет на выдачу лицензий на приобретение оружия тем, кто был дважды и более раз осуждён за совершение преступлений. Также не видать лицензии на оружие и тем, кто подвергался административному наказанию за пьяное вождение или передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

В случае принятия законопроекта без дополнительных корректировок гражданам запретят хранить списанное оружие без уведомления Росгвардии. Их также обяжут сообщать о любых операциях по обороту такого оружия и о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия.

Как писала «Областная газета», Президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство об обороте гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани. Нападение на гимназию №175 в Казани произошло 11 мая. В результате стрельбы погибли 9 человек. Больше 20 получили ранения.

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