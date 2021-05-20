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Общество
20 мая 2021, 05:55

Зарплаты водителей автобусов, сменщик Чарушина и 25-летие Красной книги Свердловской области: главное в номере "ОГ" за 20 мая

Доброе утро! Предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными материалами свежего выпуска "Областной газеты".

Работники крупного транспортного предприятия Екатеринбурга не первый раз жалуются в прокуратуру на низкие зарплаты. Но при этом водители избегают публичности, а руководство не даёт никаких комментариев по теме. Помочь в разрешении конфликта готовы юристы и депутаты. Но как сделать это, если обе стороны не идут на контакт ни с какими посредниками – даже с собственным профсоюзом? Рассказывает "ОГ".

В мае 1996 года была издана первая Красная книга Свердловской области. За эти 25 лет было выпущено ещё два обновлённых издания, каждое – почти в два раза больше предыдущего. Ответственный редактор последних двух изданий, заведующий лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук (ИЭРиЖ) доктор биологических наук Николай Корытинрассказал "Облгазете" о том, как за эти годы изменился состав исчезающих объектов флоры и фауны нашего региона.

В Институте органического синтеза имени И.Я. Постовского УрО РАН (Екатеринбург) завершился предвыборный марафон: руководителем научного учреждения избран ведущий научный сотрудник лаборатории гетероциклических соединений, доктор химических наук Егор ВербицкийОн пришёл на смену академику Валерию Чарушину, возглавлявшему институт 19 лет.

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