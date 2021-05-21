Евгений Куйвашев предложил Илону Маску производить электромобили на Урале

Чтобы обсудить возможности и детали проекта Евгений Куйвашев позвал Илона Маска на ИННОПРОМ. Фото: скрин страницы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с предложением к Илону Маску. Ранее американский предприниматель и изобретатель анонсировал появление завода по производству электромобилей в России.

По словам главы Среднего Урала, ОЭЗ "Титановая долина" – идеальная площадка для нового завода. Там создана вся необходимая инфраструктура, есть льготы для инвесторов. "Преференции позволяют сократить расходы на размещение нового завода на 30 процентов", – подчеркнул губернатор в Instagram.

Чтобы обсудить возможности и детали проекта Евгений Куйвашев позвал Илона Маска на международную промышленную выставку ИННОПРОМ, которая пройдёт в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. Своё приглашение губернатор продублировал на английском языке.

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