В Свердловской области ожидаются гроза и сильный ветер

Будучи дома во время грозы нужно выключить все электроприборы, плотно закрыть окна и двери. Фото: Александр Зайцев.

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Свердловской области 23 мая. В период непогоды жителям и гостям региона рекомендуется соблюдать меры безопасности.

В ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендуют отказаться от работы на открытом воздухе и не выходить на улицу без крайней необходимости. Будучи дома во время грозы нужно выключить все электроприборы, плотно закрыть окна и двери.

Если непогода всё же застала вас на улице, держитесь как можно дальше от остановочных комплексов, ненадёжных конструкций и деревьев. Оказавшись в походе рекомендуется быстро поставить палатки и находиться в них.

Свердловчанам также стоит помнить о мерах пожарной безопасности. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу спасателей.

О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Ранее "Облгазета" сообщала, что свердловчанам запретят посещать леса, ходить в походы и сплавляться по рекам. Подробнее об этом читайте тут.

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