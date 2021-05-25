«Нападки были частью спланированной акции»: Герой России Роман Шадрин дал эксклюзивное интервью «Облгазете»

Роман Шадрин с сыновьями Даниилом и Святославом на параде Победы в Верхней Пышме в этом году. Фото: из личного архива Романа Шадрина

В 27 лет Роман Шадрин стал комбатом и батей для солдат, а в 28 лет – получил орден Мужества и Золотую Звезду. Как формируется готовность к подвигу? Трудно ли даётся переход от войны к миру? Что значат в судьбе воина любовь и семья? Каков он, Герой Российской Федерации, генерал-майор запаса, помощник вице-губернатора Свердловской области и председатель общественной организации «Герои Урала», в повседневной жизни? Об этом – в эксклюзивном материале «Областной газеты».

Всё своими руками

С Романом Шадриным мы встретились в его загородной «резиденции». Коттеджный посёлок уютно расположился в окружении берёзовой рощи. Поселение совсем молодое, дорог ещё нет, всюду кипит стройка, в том числе и на участке генерала.

– Можно было нанять бригаду, чтобы мастера сделали всё под ключ, но мне так неинтересно, – говорит Роман Шадрин. – Хочу сделать всё сам, своими руками. Сам распланировал территорию, спроектировал дом, баню, беседку, мастерскую, сам занимаюсь обустройством. Работа идёт не быстро, но спешить особо некуда.

Откуда у офицера крестьянская хватка? Досталась по наследству. Корни у рода Шадриных уральские, пермские. Отец Александр Михайлович – из деревни Шадрина Кудымкарского района, мать Римма Фёдоровна Сторожева – из соседней деревни Сергеева.

Детство и отрочество самого Романа Александровича прошли тоже на селе: сначала семья жила в Ростовской области, потом в Тверской. По словам Романа Александровича, его родители были людьми в высшей степени интеллигентными, но сельский уклад диктовал стиль жизни. Дома отапливались печью; держали скотину, огород. Поэтому мужчины занимались заготовкой дров, сена, все вместе – сбором грибов и ягод, а за будущим генералом вдобавок была закреплена обязанность топить печку по рабочим дням.

Сейчас у Романа Александровича тоже есть верные сыновья-помощники – девятилетний Даниил и восьмилетний Святослав. Лет им пока немного, но они вместе с отцом сколачивают табуретки, пилят доски, прокладывают деревянные настилы-дорожки по участку. От посадок картошки-морковки, прополки сорняков, сбора урожая тоже не отлынивают. Не белоручками растут генеральские сынки.

– Они не генеральские сынки, а сыновья генерала, – вносит поправку Роман Шадрин. – Это налагает ответственность. Внушаю пацанам, что мало чести папиными заслугами хвалиться, надо свои иметь. А для этого надо многое уметь. В общем, воспитываю их так, как мой отец воспитывал меня – на собственном примере.

Принимая присягу, курсант Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища Роман Шадрин вряд ли думал, что в звании майора получит Звезду Героя за первую чеченскую войну, что станет генерал-майором. В мечтах он видел себя только подполковником. Фото: Из личного архива Романа Шадрина / Галина Словьёва

Досье «ОГ» Роман Шадрин родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковской Ростовской области. В 1984 году окончил среднюю школу №2 Лихославля Тверской области.

В 1988 году окончил Казанское высшее танковое командное училище. Места службы: Группа советских войск в Германии (1988-1993);

Северо-Кавказский военный округ (1993-1996);

Республика Армения (1999);l Северная Осетия (1999-2002);

Чеченская Республика (2002-2004);

Калужская область (2004);

Екатеринбург (2005-2013). В 1999 году окончил военную академию им. М.В. Фрунзе.

С 2013 по 2018 год – начальник управления Рособоронзаказа по УрФО.

С 2015 по 2019 год – директор ЦПКиО им. В.В. Маяковского.

С 2013 по 2018 год – депутат Екатеринбургской городской думы.

С ноября 2019 года – помощник вице-губернатора Свердловской области.

Женат, имеет пятерых детей.

«Служу России!»

Отцу будущего Героя России Александру Шадрину было семнадцать, когда его призвали в армию. Шёл 1943 год, и после трёхмесячного обучения новобранцев отправили на фронт. Воевал в отдельном батальоне по охране тыла и связи в составе Третьего Украинского фронта.

– Батальон принимал участие в зачистке освобождённой территории от разрозненных групп противника, прорывавшихся из окружения, – рассказывает Роман Шадрин. – На Западной Украине воевал с бандеровцами. Когда я расспрашивал отца о войне, он доходил до определённого момента и замолкал. Не любил вспоминать. Война для него закончилась в венгерском городе Секешфехервар, но армейская служба продолжалась в погранвойсках. Демобилизовался только в 1951 году.

Роману Шадрину было семнадцать, когда он связал свою судьбу с армией – поступил в Казанское высшее танковое командное училище. За право стать военным пришлось побороться. На медкомиссии у паренька выявили плоскостопие, но Роман убедил, что это не станет помехой службе.

– Отец мечтал, чтобы я стал офицером. Даже хотел меня после третьего класса отправить в суворовское училище, но я воспротивился, – рассказывает Роман Шадрин. – Почему? Тогда мне в деревне казалось лучше – воля. Но батя был фронтовиком, я зачитывался книгами о войне, хотел быть похожим на своего земляка по Тверской области, Героя Советского Союза лётчика Алексея Севастьянова, который сражался в небе Ленинграда с немецкими асами и погиб. Друг отца, краевед и тоже фронтовик, задумал сделать в селе музей лётчика-героя, а я помогал ему таблички писать — у меня почерк был красивый.

– А сколько звёзд на погонах вы у себя видели?

– В юности у меня была мечта дослужиться до подполковника, командира батальона. Она сбылась в 27 лет, в 34 года стал полковником, комполка и так далее.

После окончания училища Романа Шадрина направили в группу советских войск в Германии. Его служба пришлась на годы, когда в Советском Союзе началась пресловутая перестройка.

– В 1990 году начался вывод наших войск из Германии. Как эти события воспринимались вами?

– Очень негативно, – признаётся Роман Шадрин. – На наших глазах рушилось буквально всё. Масла в огонь подлила знаменитая фраза Бориса Ельцина: «Берите столько суверенитета, сколько можете проглотить». Многие офицеры побежали по национальным квартирам. Словами не передать, что мы испытывали. Нас воспитывали отцы-победители, а мы уходили как проигравшие.

– Вы догадывались тогда, что сдача позиций будет продолжаться?

– Это во всём чувствовалось. Злость брала за свою страну. В первую чеченскую войну нам аукнулся развал армии. Вместо опытных офицеров пришли молодые лейтенанты или запасники. У меня реально командовал сержант-срочник.

– В какой момент ощутили, что страна перестала отступать, армия стала возрождаться?

- Ну… Наверное, когда Владимир Путин стал президентом.

Однако ждать этого тем, кто не изменил присяге, пришлось почти десять лет, пройти через несколько локальных войн и конфликтов.

Ноябрь 1999 года. Начштаба полка Роман Шадрин (слева) и командир первого батальона Александр Лизаров. Фото: Из личного архива Романа Шадрина

Комбат, батяня…

В последнем десятилетии прошлого века, по словам Романа Шадрина, в воздухе пахло грозой – было острое предчувствие или гражданской войны, или третьей мировой.

– В августе 1991 года, на момент ГКЧП, я был командиром танковой роты, – вспоминает он. – Нас приводят в боевую готовность, мы заправляем танки, полностью загружаем боеприпасы. Осенью 1993 года, в момент разгона Съезда народных депутатов в Москве – то же самое. А потом была Чечня. Я приехал в отпуск, а через три дня – телеграмма: «Срочно вернуться в часть».

– Каким был первый бой?

- Взятие главпочтамта в Грозном. Тогда и понюхал в первый раз пороха реально.

– На такой войне линия фронта есть?

– На первом этапе, конечно, была, но скорее условная. Ни у нас, ни у них на сплошную линию фронта сил не хватало. Иногда мы с ними как слоеный пирог были.

– Кто воевал на той стороне?

- Всякий разный люд: чеченцы и наёмники, и молодые и старые, мужчины и женщины.

– День на войне засчитывается за два. А как солдат воспринимает течение времени на войне: оно летит или тянется?

– По-разному. Перед боем часы и минуты тянулись особенно томительно, а когда идёт бой, времени не замечаешь.

– Самое тягостное воспоминание?

- Перед штурмом президентского дворца боевики открыли миномётный огонь, одна из мин попала в подъезд, где укрывались наши бойцы. Сразу погибли трое, ещё девять были ранены.

- Многие ваши бывшие подчинённые называют вас «отцом», «батей», отмечают, что вы берегли солдат, зря кровь не проливали. В приказах тоже отмечается, что особые задания комбат Шадрин выполнял с минимальными потерями. Как это удавалось?

– Учили нас хорошо. А я всегда увлекался тактикой, хотя и не думал, что пригодится. В Грозном быстро вспомнил, как отцы наши Берлин брали, Сталинград освобождали. Когда идут бои, мирное население в подвалах сидит. Наверху только противник, и он везде… Исходя из этого и действовали. Старались воевать на расстоянии.

– Говорят, комбатом вас назначил генерал-лейтенант Лев Рохлин. Многие офицеры от этой чести отказывались. В чём была закавыка?

– Это был отдельный разведывательный батальон, передовой отряд корпуса – зона повышенного риска, как принято выражаться. Когда я его принял, там было 90 бойцов – меньше, чем в роте, хотя при вводе в Чечню насчитывалось 174. За два с половиной месяца боёв через батальон прошли 325 человек. Но потери были относительно небольшие, значит, командовал хорошо.

Тот самый бой

В первую чеченскую в течение одного года Роман Шадрин был удостоен двух высоких наград. 16 февраля 1995 года – ордена Мужества, 1 декабря 1995 года – звания Героя Российской Федерации. Обе награды были присвоены не за отдельную операцию, а по совокупности за бои по овладению городом Грозным. В частности, разведбат отметился при штурме президентского дворца, захвате стратегически важных объектов – главпочтамта и гостиницы «Кавказ».

- Когда подошли к президентскому дворцу, надо было перебежать внутренний дворик, – вспоминает Роман Александрович. – А там глухая стена высотой метра три – и ни одного окна, выхода нет. Вправо пойдёшь – дворец Дудаева с боевиками, влево – краеведческий музей, там тоже боевики. А двигаться надо. Решили левее пойти. Крадёмся, а под ногами битое стекло. Шагнул – кррэк, замираем, ещё шаг – кррэк… Кажется, что за километр слышно. Тогда я на себе ощутил, что означает выражение «покрыться холодным потом». Но были и хорошие моменты. Запомнилось утро 19 января 1995 года, когда был взят президентский дворец. Тогда резко наступила оглушительная тишина, хотя до этого грохотало так, что земля дрожала.

Обе награды Роман Шадрин получил из рук первого Президента страны Бориса Ельцина.

– Когда он вручал мне орден Мужества, это был крепкий мужик, – вспоминает Роман Александрович. – А когда вручал Звезду Героя, то было заметно, что здоровье у него уже не то.

– Вам пришлось воевать и на второй чеченской. Она отличалась от первой?

- В разы. Начали платить «боевые». Снабжение улучшилось. Операции стали лучше продумываться. Никто не заставлял лезть на рожон, берегли личный состав.

– Когда появилось ощущение, что в основном задача выполнена, что мир там будет установлен, хотя бы в целом?

- Наверное, после боёв в Комсомольском в марте 2000 года. Когда была разгромлена последняя крупная группировка боевиков под командованием Руслана Гелаева.

Возвращение к миру

– Вам было 45, когда вы ушли из армии. Был какой-то запасной аэродром?

- Всё с нуля пришлось начинать. Хорошо, хоть жильё имелось. Но, наверное, так было уготовано судьбой. Всё-таки 28 лет армейской службы. Даже оружие надо периодически разряжать, чтобы пружина не уставала. Металл устаёт, а уж человек…

– Где работали после армии?

- Атаманил в казачестве. Работал начальником управления Рособоронзаказа по Уральскому федеральному округу. Пять лет, с 2013 по 2018 год, был депутатом Екатеринбургской городской думы. У нас ячейка была более-менее дружная, многие вопросы решали. Местное законодательство приводили в соответствие с федеральным.

– Когда вы руководили парком ЦПКиО имени Маяковского, на вас было много нападок в СМИ, особенно за идею создать на его территории парк «Патриот». А ведь это было логично, там в Великую Отечественную войну размещалась база тренировок мотоциклетного батальона легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса.

- Нападки были частью спланированной акции, чтобы вынудить меня оставить пост директора. Но это дело прошлого, и я тогда приобрёл определённый жизненный опыт. Сам себе ещё раз доказал, что могу справиться с разными трудностями. Обидно, что в тот период городская власть меня не поддержала, а осталась сторонним наблюдателем. Ну, что ж, не впервой. Репутацию свою не запятнал, все поставленные задачи по парку выполнил. Эту страницу уже перелистнул. Живём дальше.

Роман Шадрин – многодетный отец. Дети от первого брака, Анастасия и Иван, уже взрослые. Надежда родила генералу трёх сыновей (слева направо) Святослав, Александр, Даниил. Фото: Из личного архива Романа Шадрина

Любовь с первого взгляда

Что в жизни мужчины, воина значат любовь, семья? Для Романа Шадрина, как он признаётся, семья – надёжный тыл. Без мысли, что дома ждут жена, дети, на войне никак. Интересно, что в личной жизни Романа Александровича многое совпадает с личной жизнью его отца. Александр Михайлович Шадрин будущую маму Романа встретил уже в зрелом возрасте, когда распался первый брак.

- У мамы было педагогическое образование, она работала учителем начальных классов. Отец увидел её на танцах, когда приезжал в родные пермские края, и это была любовь с первого взгляда, – рассказывает Роман Александрович. – Он говорил, что выкрал невесту. Я думал, сочиняет. Но нет. Уже будучи взрослым, приехал я как-то на родину родителей. Подходит ко мне женщина, спрашивает, как папу звали, как маму. Я ответил. «Ой, вы знаете, я же у вашей мамы училась, – рассказывает она. – Дядя Саша прямо с урока её вызвал и увёз. Мы так плакали, так плакали».

У Романа Шадрина первый брак тоже распался. Свою нынешнюю жену Надежду он не крал, не увозил, но это тоже была любовь с первого взгляда. Правда, о том, кто кого первым выбрал, а кто кого завоевал, супруги спорят до сих пор.

- Отцу было за пятьдесят, когда мама подарила ему дочку, мою сестрёнку, а через два года ещё одного сына, моего брата, – рассказывает Роман Шадрин. – Для отца это был большой сюрприз. Но и я последний раз стал отцом в 53 года. Третьего сына во втором браке решили назвать Александром – в честь деда. Я надеялся, что и родится он, как мой отец, 13 ноября, но Надежда поступила по-своему, родила 5 ноября 2020 года. Тоже неплохо – в День военной разведки, в мой профессиональный праздник.

Роман Шадрин – многодетный отец. Дети от первого брака, Анастасия и Иван, уже взрослые. Надежда родила ему троих сыновей.

Уроки истории

После того как Роман Шадрин вместе со своими единомышленниками создал общественную организацию «Герои Урала», он постоянно в разъездах. Отчёты о мероприятиях Роман Александрович регулярно размещает на своей странице в соцсетях. На фотографиях он всегда в гуще детей и молодёжи. То общается с учениками, удостоенными чести сидеть за именной «Партой Героя» (см. «ОГ» №42 за 12.03.21), то вместе с подшефными варит кашу на походном костре (см. «ОГ» №31 от 20.02.2021), то пишет «Тотальный диктант» вместе со школьниками… А главное – не боится беседовать «за жизнь» и отвечать на сложные вопросы.

– Мы в юности тоже разными были, а не уныло правильными, – говорит Роман Александрович. – И сейчас молодёжь в целом нормальная. Важно только уметь её не просто слушать, но и слышать. И работать с молодыми надо по-современному, учитывая их манеру общения между собой, их интересы. Мне, к примеру, приходится многому учиться, чтобы идти в ногу со временем.

Интерес Героя России к соцсетям – как раз следствие общения со школьниками и студентами. После встреч с ними на телефон Роману Шадрину так и сыплются просьбы добавить в друзья в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме.

– Странно ругать молодых за то, что плохо знают отечественную историю, – говорит Роман Александрович. – Как её преподают, так они её и знают. Поэтому «Герои Урала» разработали проект «История современной России глазами очевидца». Рассказываем о том, через что сами прошли, от распада Советского Союза до восстановления страны. Разбираем вместе с молодыми, в чём суть поправок в Конституцию. Недавно в Межгорье провели диспут «Современная Россия. Плюсы и минусы», а в Североуральске – «Поколение X, Y, Z. Современная Россия, какая она и как сделать её лучше». Сам не ожидал, что наши взгляды совпадут почти на сто процентов. Разве что формулировки чуть различаются. Ещё раз убедился, как важно уметь слышать друг друга.

Блиц-опрос – Ваша любимая книга? - Роман Константина Седых «Даурия». – Что ненавидите в людях? - Лицемерие и ложь. – За что никогда не простите? - За предательство. – Что для вас отдых? - Смена деятельности. – А счастье? - Когда вся семья собирается вместе. – У вас есть домашняя помощница, прислуга, няня? - А зачем. Сами справляемся. – Кто в семье готовит? - И я, и жена. Парни помогают: вместе пельмени лепим, печенье печём, салаты строгаем.

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Опубликовано в №92 от 26.05.2021 под заголовком «Через две войны»