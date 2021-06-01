В День России в центре Екатеринбурга выступит сводный хор

Екатеринбуржцев пригласили спеть вместе с хором. Фото: Алексей Кунилов.

В День России, 12 июня, в Историческом сквере Екатеринбурга состоится концертная программа «Хором славим Россию и город». Сводный хор исполнит знакомые всем песни в сопровождении духового оркестра.

Всех желающих приглашают присоединиться к профессиональным музыкантам. Для удобства горожан тексты песен будут транслироваться на мультимедийном экране в формате караоке. В программе – любимые детские песни, композиции о Екатеринбурге и о России, популярные произведения советских и современных авторов в специальных аранжировках. Программа продлится два часа, информирует пресс-служба мэрии.

Фото: Владимир Мартьянов

Концертная программа «Хором славим Россию и город» была впервые представлена Управлением культуры горадминистрации в 2014 году. В прошлые годы мероприятие объединяло в среднем по 1 500 музыкантов, а в 2020 году проходило онлайн.

Отмечается, что праздник продолжится на площади 1905 года. На сцене выступят выпускники детских школ искусств, Уральский государственный Русский оркестр и Свердловская государственная академическая филармония. Ещё одной точкой притяжения в День России станет ЦПКиО им. Маяковского. Там пройдет фестиваль «Блогеры России» и выступит танцующий оркестр под руководством Александра Павлова.

Позже на сайте «Областной газета» появится полная программа празднования Дня России.

В 2019 году мы рассказывала и показывала, как глава региона Евгений Куйвашев вместе с тысячами свердловчан участвовал в акции «Хором славим Россию и город».

Добавим, в День России в Екатеринбурге выберут победительницу конкурса «Уральская краса ‒ длинная коса-2021». Голосование за участниц уже стартовало.