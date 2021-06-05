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Общество
5 июня 2021, 11:43

В Свердловской области выросла смертность и снизилась рождаемость

Беременная женщина

Рождаемость на Среднем Урале в апреле снизилась на 6,5%. За весенний месяц родились 3 325 малышей. Фото: Александр Зайцев

В апреле в Свердловской области скончались 4 969 человек. Это на 9,1% больше к апрелю прошлого года. У 462 скончавшихся был подтверждён коронавирус.

Всего с начала года скончались 22,7 тысячи свердловчан, больше всего погибших зафиксировано в январе 2021 года.

Рождаемость на Среднем Урале в апреле снизилась на 6,5%. За весенний месяц родились 3 325 малышей. Это на 233 ребёнка меньше, чем в в прошлом году. Рост рождаемости по сравнению с 2020 годом был зафиксирован только в марте этого года, когда на свет появился 4 151 ребёнок.

Естественная убыль в Свердловской области в апреле составила 1 644 человека. Это снова самый высокий показатель в УрФО. Естественный прирост населения наблюдается по-прежнему в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, следует из данных Росстата.

Добавим, что в целом по России в апреле зарегистрировано более 168 тысяч умерших, у 15,6 тысячи из них был подтверждён коронавирус. За месяц родились 110,7 тысячи детей.

Областная газета Свердловской области

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