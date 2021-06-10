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10 июня 2021, 12:26

С сайта свердловской прокуратуры убрали упоминание о Владимире Маленьких как первом замглавы ведомства

Руководство прокуратуры Свердловской области

Состав заместителей областного прокурора не поменялся. Фото: скрин раздела "Руководство" на сайте прокуратуры Свердловской области от 10.06.2021

Данные о Владимире Маленьких, который занимал пост первого зампрокурора Свердловской области, убрали из раздела "Руководство". Теперь там значатся новый прокурор Борис Крылов и три заместителя.

Состав заместителей областного прокурора не поменялся. Должности занимают Вадим Чукреев, Павел Родченков и Александр Юровских.

Из радела "Руководство" исчезло упоминание о Владимире Маленьких и о должности первого зампрокурора. При этом соответствующие Указ Президента РФ или приказ Генпрокуратуры об отставке Маленьких официально не публиковались. Он служит в органах покуратуры с 1988 года. О его назначении на другую должность ничего не известно.

Напомним, что с 2011 по 2021 год пост областного прокурора занимал Сергей Охлопков. В конце мая Президент России назначил нового прокурора Свердловской области. Им стал Борис Крылов, который до этого занимал должность первого зампрокурора Новосибирской области.

Фото: скрин раздела "Руководство" на сайте прокуратуры Свердловской области от 24.03.2021

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Областная газета Свердловской области

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