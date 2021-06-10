С сайта свердловской прокуратуры убрали упоминание о Владимире Маленьких как первом замглавы ведомства

Данные о Владимире Маленьких, который занимал пост первого зампрокурора Свердловской области, убрали из раздела "Руководство". Теперь там значатся новый прокурор Борис Крылов и три заместителя.
Состав заместителей областного прокурора не поменялся. Должности занимают Вадим Чукреев, Павел Родченков и Александр Юровских.
Из радела "Руководство" исчезло упоминание о Владимире Маленьких и о должности первого зампрокурора. При этом соответствующие Указ Президента РФ или приказ Генпрокуратуры об отставке Маленьких официально не публиковались. Он служит в органах покуратуры с 1988 года. О его назначении на другую должность ничего не известно.
Напомним, что с 2011 по 2021 год пост областного прокурора занимал Сергей Охлопков. В конце мая Президент России назначил нового прокурора Свердловской области. Им стал Борис Крылов, который до этого занимал должность первого зампрокурора Новосибирской области.
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