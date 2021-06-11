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Общество
11 июня 2021, 12:19

Благоустройство сквера на Опалихинской будет проходить под контролем жителей Екатеринбурга

сквер

В планах убрать 10 аварийных деревьев. При этом будет высажено более 100 молодых деревьев и более 600 кустарников. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова провела встречу с жителями Заречного. Темой разговора стало благоустройство сквера на улице Опалихинской.

В ходе обсуждения было решено создать рабочую группу, в которую войдут горожане. Предполагается, что они обеспечат общественный контроль проводимых работ, а также их соответствие согласованному проекту благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии.

Известно, что на территории сквера появятся три детские площадки, а также зона воркаута и скейтпарк. Во время работ также будет произведён монтаж системы освещения, обустройство пешеходных, беговых и велосипедных дорожек.

По словам Тамары Благодатковой, в планах убрать 10 аварийных деревьев. При этом будет высажено более 100 молодых деревьев и более 600 кустарников. Представительница горадминистрации также обратила внимание на то, что в сквере не будет возведено ни каких-либо капитальных объектов, ни временных сооружений.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что в Екатеринбурге появится сквер славы пожарным и спасателям.

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Областная газета Свердловской области

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