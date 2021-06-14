Евгений Куйвашев дал старт строительству Центра бокса и открыл новый сквер в Талице

По словам главы региона, в Свердловской области будет пять Центров бокса. Фото: пресс-служба Федерации бокса России.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Талицу, где принял участие в двух торжественных церемониях - закладке первого камня Центра бокса и открытии нового сквера. В город также приехали президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв и олимпийские чемпионы по боксу.

По словам главы региона, в Свердловской области будет пять Центров бокса.

"В апреле, когда мы открывали ледовую арену "Импульс" в Талице, я обещал жителям города: совсем скоро неподалеку начнется строительство нового Центра бокса. И вот уже сегодня мы снова здесь, чтобы вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым заложить камень в основание будущего спортивного комплекса", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

На торжественную церемонию начала строительства спортивного центра приехали главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов, генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев и известные боксёры, среди которых олимпийские чемпионы Евгений Тищенко, Егор Мехонцев и Рахим Чахкиев.

Также Евгений Куйвашев сообщил, что после закладки первого камня в основание будущего Центра бокса он открыл сквер в восточной части Талицы, где раньше был пустырь.

"Таличане выбрали эту площадку в голосовании по программе формирования комфортной городской среды, и здесь был построен новый центр притяжения горожан. Посвятили сквер памяти воинов-интернационалистов. Мне понравилось, как здесь удалось реализовать проект: компактно, функционально, красиво", - отметил губернатор.