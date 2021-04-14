Зачем Евгений Куйвашев отправился в Талицу?

Глава региона передал ключи от ледовой арены местным юным спортсменам. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершил первую за долгое время рабочую поездку на восток области – в Талицкий городской округ. Глава региона посетил молочный завод «Талицкие молочные фермы», где недавно открыли новый производственный комплекс, и принял участие в торжественном открытии ледовой арены.

Известны на всю страну

На предприятии губернатора встретил его директор Юрий Окунев. Он провёл для главы региона экскурсию – показал ему помещения, где изготавливают и упаковывают молоко, кефир и йогурты. Не обошлось и без дегустации. Евгению Куйвашеву налили стакан свежего молока, только что снятого с ленты.

– Очень вкусно! – сказал губернатор, добавив, что талицкая молочка известна на всю страну. Хотя фактически завод обеспечивает продукцией только Свердловскую область и соседние города – Пермь, Курган, Челябинск, Магнитогорск, Тюмень.

В конце 2019 года на заводе был открыт новый производственный комплекс. В нём расположено «сердце завода» – аппаратный цех, где пастеризуют молоко, а также термостатная камера и помещение, где фасуется готовая продукция. Обновление позволило предприятию существенно нарастить объёмы производства. По словам Юрия Окунева, в настоящее время завод перерабатывает 120 тонн молока в сутки, а до начала строительства нового комплекса перерабатывал на 30 тонн меньше.

Также молочный завод смог расширить свою продуктовую линейку, выпустив сразу несколько новинок, среди которых творог с вареньем, ряженка, топлёное молоко и новые виды йогуртов. В дальнейшем руководство молокозавода планирует построить новый склад, так как имеющихся площадей уже недостаточно, и обновить цех по производству масла и творога. А также построить цех по производству мороженого.

Точка притяжения… соседей

Следующую остановку глава региона сделал в микрорайоне Южный (о нём «ОГ» рассказывала в материале «У нас есть свой «Академический» от 17.03.2021). Там организовали настоящий праздник в честь открытия ледовой арены «Импульс». В день открытия на лёд вышли местные хоккеисты и фигуристы

Арену построил местный застройщик – «Талицкая строительная компания». Стоимость проекта составила около 180 миллионов рублей. Средства выделялись из областного и муниципального бюджетов. Возвести новый спортивный комплекс удалось с опережением графика, почти за 1,5 года. Губернатор выразил уверенность, что новая арена даст серьёзный импульс развитию подрастающего поколения и будет воспитывать чемпионов.

Поздравить местных жителей с открытием спорткомплекса приехали председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина, депутаты Госдумы и областного парламента. Людмила Бабушкина отметила, что эта ледовая арена появилась благодаря решению губернатора и стала 37-й по счёту в области.

– Отмечу, что в августе 2019 года здесь, в Талицком городском округе, после реконструкции открылся стадион «Колос». Это значит, что спорт у нас любят, – сказала она.

Глава Талицкого ГО Александр Толкачёв рассказал «Областной газете», что заниматься на новой ледовой арене смогут не только таличане, но и жители соседних Пышмы, Тугулыма, Туринской Слободы, Байкалово, Камышлова и Туринска.

– Ожидаем здесь не только детей – людей разного возраста. Им будут доступны занятия хоккеем, фигурным катанием (есть договорённость с тренером из Екатеринбурга), массовый прокат коньков. Планируется также проведение ледовых шоу, – отметил глава.

Кстати По пути в Талицу губернатор осмотрел реконструируемый участок трассы Екатеринбург-Тюмень неподалёку от муниципалитета, который расширяют до четырёх полос. Недавно в электронную приёмную главы региона поступила просьба от местного жителя Фийдана Сабитова. Мужчина рассказал, что жители пяти посёлков и деревень Талицкого и Тугулымского городских округов оказались отсечены от внешнего мира после того, как на трассе были установлены барьерные ограждения. Тем, у кого есть автомобили, до ближайшего разворота приходится ехать более 25 километров, а пешеходов, которые направляются на электричку, банально могут сбить на трассе. Евгений Куйвашев поручил Уралуправтодору заняться проблемой и до 1 мая представить план с конкретными решениями. На трассе должны появиться надземные переходы, дополнительные разворотные петли и заезды. В Уралуправтодоре сообщили, что готовы провести встречу с жителями ближайших населённых пунктов и регионального минтранса, чтобы разработать план действий вместе.

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