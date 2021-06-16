Житель Краснотурьинска выиграл в лотерею 1 млн рублей и три месяца не знал об этом

Житель Краснотурьинска выиграл в лотерею 1 млн рублей и три месяца не знал об этом

Житель Краснотурьинска Виктор Угнивенко выиграл крупную сумму в лотерею, но три месяца не знал об этом. Его выигрыш составил 1 миллион рублей.

Счастливчик рассказал, что приобрёл несколько билетов на 1369-й тираж «Русского лото», положил их на шифоньер и забыл об этом. И только через три месяца свердловчанин решил проверить результаты розыгрыша. Тогда он и узнал, что стал обладателем круглой суммы.

«В голове не укладывается, что я столько времени был миллионером и не знал об этом!» — поделился впечатлениями мужчина. Он, решил потратить выигрыш на приобретение нового автомобиля. Как сообщили в пресс-службе «Столото», Виктор Угнивенко — по профессии бетонщик. В свободное время любит ездить с друзьями на рыбалку.

Как писала «Областная газета», по итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото», который состоялся 1 января, миллионерами стали 15 жителей Среднего Урала. Последний из них получил выигрыш в начале мая. Им оказался аналитик данных IT-технологий Роман Ураев. Но сам билет приобрели его родители.

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