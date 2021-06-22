Оружейное сообщество раскритиковало ужесточение контроля за оборотом оружия в открытом письме президенту

Авторы обращения требуют вернуть законопроект на доработку. Фото: Павел Ворожцов

Представители оружейного сообщества потребовали срочно приостановить процедуру принятия законопроекта о поправках в закон «Об оружии». В открытом письме к Президенту Владимиру Путину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко они просят вернуть законопроект на переработку в Госдуму.

С инициативой доработать документ выступили члены высшего совета партии «Вооруженный гражданин». По их мнению, это необходимо сделать, так как законопроект содержит многочисленные неточности. Авторы открытого письма считают, что разработка документа проводилась без участия должного числа профильных специалистов. Среди них они видят представителей заводов-производителей оружия и боеприпасов, магазинов, спортсменов, охотников и законопослушных владельцев гражданского оружия.

В оружейном сообществе считают, что после вступления закона в силу нагрузка на сотрудников лицензионно-разрешительных органов РФ возрастёт кратно. Это вызовет технологические сбои, новые сложности и чрезвычайные ситуации.

Авторов письма в обновлённом законе не устраивает то, что:

Возраст, с которого гражданин может приобретать оружие для занятий охотой или стрельбой (не профессиональным стрелковым спортом) повышается до 21 года.

Оружие с магазином или барабаном можно будет приобрести только после 2 лет владения одно/двуствольным оружием.

Любые изменения, вносимые в конструкцию ударного и спускового механизмов становятся незаконными.

Огнестрельное оружие, являющееся на данный момент гладкоствольным, ствол которого по своей технологической конструкции приводит пулю во вращение, будет считаться нарезным.

Напомним, поправки, направленные на усиление ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении 16 июня. Изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы после утверждения в Совете Федерации и Президентом России Владимиром Путиным.

Помимо повышения возраста приобретения огнестрельного оружия, Госдума ужесточила уголовную ответственность за его незаконный оборот. В новой редакции за преступления, предусмотренные статьёй 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»), назначается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, а в случаях, когда сбыт совершается организованной группой, — лишение свободы от 10 до 15 лет.

В прежней редакции за данное преступление злоумышленнику грозило максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырёх лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, а в случае, когда оно было совершено организованной группой, — лишение свободы от пяти до восьми лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Как писала «Областная газета», Президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство об обороте гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани. Нападение на гимназию №175 произошло 11 мая. В результате стрельбы погибли 9 человек. Больше 20 получили ранения.