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28 июня 2021, 18:10

Предупреждение о смоге распространили на всю Свердловскую область

смог в Екатеринбурге

Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться на Среднем Урале до субботы. Фото: Павел Ворожцов.

Уральские синоптики предупреждают свердловчан о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться на Среднем Урале до субботы.

Напомним, в четверг было объявлено предупреждение об НМУ на территории Нижнего Тагила до 28 июня.

"С 20 часов 28 июня до 20 часов 3 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

По информации синоптиков, с 29 июня по 1 июля на Среднем Урале ожидается южный ветер до 9 метров в секунду. Сегодня стало известно, что в середине недели в Свердловскую область придёт изнуряющая жара - столбики термометров поднимутся до +37°С.

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Областная газета Свердловской области

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