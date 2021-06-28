Предупреждение о смоге распространили на всю Свердловскую область

Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться на Среднем Урале до субботы. Фото: Павел Ворожцов.

Уральские синоптики предупреждают свердловчан о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться на Среднем Урале до субботы.

Напомним, в четверг было объявлено предупреждение об НМУ на территории Нижнего Тагила до 28 июня.

"С 20 часов 28 июня до 20 часов 3 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

По информации синоптиков, с 29 июня по 1 июля на Среднем Урале ожидается южный ветер до 9 метров в секунду. Сегодня стало известно, что в середине недели в Свердловскую область придёт изнуряющая жара - столбики термометров поднимутся до +37°С.