Губернатор Свердловской области пообещал проводить прямые линии с уральцами

Евгений Куйвашев отметил, что диалог с земляками для него очень важен. Фото: Владимир Мартьянов.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев пообещал проводить прямые линии с жителями Свердловской области по аналогии с прямой линией Президента РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что диалог с земляками для него очень важен.

Об этом губернатор региона сказал, отвечая на вопрос одного из свердловчан в Instagram.

"Для меня диалог с жителями Свердловской области - в любом виде - очень важен. Например, этот формат вопросов и ответов. Что касается прямой линии - буду её проводить", - заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, соответствующее предложение о проведении прямых линий глав регионов России было озвучено в ходе общения Владимира Путина с россиянами 30 июня. Президент России поддержал эту идею и выразил надежду, что губернаторы прислушаются к этому пожеланию.

Отметим также, что в конце декабря Евгений Куйвашев ежегодно проводит большую пресс-конференцию. Последний раз она состоялась 22 декабря 2020 года и длилась почти три часа.